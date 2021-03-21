以劇會友 屏東勝利星村社區微劇「貓頭鷹劇聚」進駐

屏東勝利星村創意生活園區，眷村眷舍活化利用，至今有51個品牌進駐，類型多元，園區中唯一一家社區微劇場「貓頭鷹劇聚」也溫馨開幕，由熱愛戲劇的志工故事媽媽們組成，未來以勝利星村為基地，持續創作推廣兒童劇，「以劇相聚、以劇會友、深耕在地」。

貓頭鷹劇聚昨熱鬧舉行開幕典禮，今也有開幕系列活動，昨開幕茶會，以自製的大路關石獅公開場，感謝大家對貓頭鷹兒童實驗劇場的肯定，劇團成員都是志工故事媽媽，多年來巡迴縣內小學校園 ，向小朋友說故事，透過故事用寓教於樂方式，傳達嚴肅的議題及正向的理念。

勝利星村生活園區現有51個品牌進駐，包括有餐飲業、服飾織品業、在地特色選物店、表演藝術、文學書坊、風格花藝。