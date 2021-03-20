澎湖最大團體漁會選舉 會員代表順利選出
漁會改選繼農會之後，澎湖區漁會今天進行改選，全縣65個漁民小組中，僅有3個小組會員代表有競爭，其餘都同額，順利選出51席會員代表，4月1日舉行大會選舉理監事。
澎湖區漁會第17屆改選，今天在全縣59個投開票舉行，會員人數高達2萬255人選舉，其中僅有白沙中屯至岐頭、赤崁至小赤崁與吉貝等3小組選區的會員代表有競選外，其餘都同額，選情單純，只有2300多人投票，投票率只有1.8%。
澎湖縣政府漁政輔導科長陳銓汶在漁會總幹事蔡月嬌等人陪同分赴各投票所巡視，各投開票所投票秩序井然，同時慰勉選務人員辛勞。
澎湖區漁會今天完成第一階段選舉，順利選出52名漁民小組長與51名會員代表，4月1日將召開第一次會員代表大會，將選出15席理事和5席監事，亦同屬同額，選情趨於單純。
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