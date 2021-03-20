屏東漁會改選枋寮和恆春在野派占上風 恐變天
屏東縣5個區漁會今天選出73名漁民小組長及173名會員代表，其中，東港、琉球和林邊3個區漁會選情單純，同額選舉比例高，投票率約30%上下，琉琉鄉甚至低到18.54%，上演傳統現任派和當權互搶戲碼的枋寮和恆春2區漁會，在兩陣營全力固票和催票下，投票率分別高達77%、72%；據指出，枋寮和恆春在野派本屆均掌握到多數會員代表席次，有機會變天。
屏東琉球區漁會現任總幹事蔡寶興、林邊區漁會陳忠敏可望獲得續聘，東港林漢丑即將屆齡退休，將由已完成登記的前東港鎮民代表鄭鈺辰接棒；枋寮、恆春區漁會因派系呈現傳統激戰，兩陣營全力固票和催票，今天甚至在投開票所前開設服務攤，壁壘分明；選舉結束出爐，因本屆在野派均掌握多數席次，枋寮現任總幹事陳博華和恆春王銀清，都將面臨理監事會改組遭撤換的挑戰。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言