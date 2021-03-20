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金門又起大霧 尚義機場起降不到6小時再度關場
金門又起霧了！最近又到霧鎖金門季節，繼昨天下午金門尚義機場關場後，直到今天上午8時45分才重新開場，上午取消4班班機，沒想到飛不到6小時，下午14時43分又再度關場，總計今天華信共取消6架次，立榮則取消11架次，受影響的旅客超過上千人，機場大廳擠滿等待退票的旅客。
昨天下午因為海霧提前來報到，使得尚義機場跑道能見度只有500公尺左右，低於至少750公尺的起降標準，航空站宣布自下午4時36分起關場，今天上午依然大霧籠罩，直到上午8時45分才重新開場，自台北起飛的班機10時31分抵達。
今天一整天尚義機場都相當熱鬧，出境大廳就湧進大批旅客，其中不少是昨天滯留的旅客，華信航空在今天中午加開一班加班機，才協助將滯留旅客疏運完畢，沒想到下午14點天候再度變差，於下午14時43分航站宣布低於A類降落標準而關場。
總計上午立榮與華信各取消2架次，下午到晚間，華信取消4架次，立榮則取消9架次，受影響的旅客共1388人，金門航空站已協請立榮、華信，放大機型或加開航班疏運滯金旅客。
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