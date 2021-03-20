疏運清明連假返鄉人潮 澎縣府增開包機

因應清明4天連假澎湖鄉親返鄉需求，澎湖縣政府再協請華信航空增開台北航線4月1日及5日來回各1航班包機；高雄航線則以調整放大機型來因應，22日下午起通知登記民眾開票。

澎湖縣政府旅遊處表示，這次清明連假鄉親機位需求平台共受理355人登記，其中以台北、高雄航線登記人數最多，達啟動包機標準約70人。經縣府與航空公司協商後，由華信航空公司加開台北航線2班包機；高雄航線主動調整機隊於4月1日、5日各放大機型1航班，總計協助約300人完成訂位。

預計3月22日下午起陸續通知民眾，在26日中午12時前完成開票；後續為避免空運資源浪費，26日中午12時會將剩餘空位開放提供有機位需求民眾在各通路訂位購票。

縣府呼籲民眾於無法取得首選航班機位時，可考慮其他次佳日期或離峰時段優惠機票航班，也可多利用海運，往來澎湖的嘉義布袋航線、高雄航線船班均有開航，鄉親可搭配行程選擇搭乘。

旅遊處提醒，登記機位需求民眾如收到電子郵件、簡訊或電話通知後，儘速於開票期限內完成購票，以維自身權益；如經通知後仍有未開票剩餘機位，則開放自由訂購。

民眾可上網查詢https://booking.penghu.gov.tw/，有任何疑問可洽專線：0800880180；06-9276675，民眾可加入旅遊處FB、縣府官網LINE群組或至https://event.penghu.gov.tw/booking/，以利掌握相關交通資訊。