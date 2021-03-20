歡慶兒童節 立委邱議瑩安排弱勢兒童當一日小廚師

立委邱議瑩今天帶著一群台灣凝愛關懷弱勢協會孩童前往燕巢裕賀牛觀光工廠，讓小朋友們體驗煎牛排、餐桌擺排等一日小廚師活動，體驗完還能大啖美味的菲力牛排，提早歡度兒童節。

上午11點，20幾位來自大旗美地區的弱勢家庭成員抵達燕巢裕賀牛觀光工廠，特助洪淑鈴現場解說，詳細向小朋友介紹進口牛肉的運儲與製程。立委邱議瑩與高市議員林富寶穿上廚師袍，一起帶領孩童學著煎牛肉，現場香味四溢，化身大廚師的初次體驗讓小朋友相當開心。