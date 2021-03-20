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掀開墾丁雷達站神秘面紗 台灣最南端之旅首度開放

聯合報 / 記者潘欣中／屏東即時報導
中央氣象局墾丁雷達站最醒目的是圓球形、迷彩綠的大型雷達罩，因大門深鎖而披上一層神秘面紗。記者潘欣中／翻攝
中央氣象局墾丁雷達站最醒目的是圓球形、迷彩綠的大型雷達罩，因大門深鎖而披上一層神秘面紗。記者潘欣中／翻攝

中央氣象局墾丁雷達站在台灣最南端，是監控颱風或豪雨等災害性天氣的利器，它結合全國自動雨量站提供完備資料，提供防災單位決策的重要依據，因大門深鎖而披上一層神秘面紗；墾管處去年底和中央氣象局簽署猛禽遷徙資訊合作協議書後，於下月11日排入「台灣最南端3點知性之旅」行程，也是墾丁氣象站設立21年來首度對外開放。

在墾丁氣象雷達站興建前，台灣有新北市瑞芳區五分山氣象雷達站、花蓮市花蓮氣象雷達站和高雄市壽山高雄氣象雷達站，因侵襲台灣的颱風其路徑模式多來自東南部海面，原有的雷達站無法完全涵蓋颱風路徑的暴風圈範圍，氣象局2000年在鵝鑾鼻燈塔南方設置墾丁雷達站，台灣全島完全涵蓋到都卜勒氣象雷達的偵測範圍內，可觀測半徑460公里內雷達回波，並依回波特性分析氣象變化。

墾丁雷達站最醒目的是圓球形、迷彩綠的大型雷達罩，墾管處解說教育課長馬協群說，有人認為是戰時欺敵用途，其實是因它位在國家公園內，為融入在地環境景觀而漆成迷彩綠，相較台灣其他3座都卜勒氣象雷達高度有15公尺，墾丁為避免遮蔽鵝鑾鼻燈塔光線降到6公尺；去年底雙方簽合作協議書，藉助氣象科技資訊，即時掌握猛禽飛行路徑與群數狀態，也排入下月的知性之旅行程。

「台灣最南端3點知性之旅」在墾丁雷達站外，還有台灣最南及光力最強燈塔、被稱為「東亞之光」的鵝鑾鼻燈塔是，將引領帶民眾參觀燈塔、公園的珊瑚礁石灰岩地形及5000年前史前遺址；位於鵝鑾鼻公園與龍坑生態保護區間的「台灣最南點」，因只立意象碑，遊客多會忽略，沿入口小徑走到最南點意象標誌，右邊是巴士海峽、左邊是太平洋，海天一色南疆景致盡收眼底。

雷達站 墾丁 燈塔

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