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假日理財課 北高雄家扶中心開課教導弱勢家長記帳

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
北高雄家扶中心今早在杉林彩虹屋舉辦親職講座，邀請專業理財專家談家庭理財。記者徐白櫻／翻攝
北高雄家扶中心今早在杉林彩虹屋舉辦親職講座，邀請專業理財專家談家庭理財。記者徐白櫻／翻攝

為讓弱勢家長加強財務管理能力，今早北高雄家扶中心在杉林彩虹屋舉辦親職講座，邀請專業理財專家談家庭理財，也教導家長認識「兒童少年教育發展帳戶」的功能與運用。獨自扶養兒女的顏姓婦人說，家中3個小孩都有教育發展帳戶，每月1500元，希望這筆錢可以讓小孩求學或創業沒有後顧之憂。

北高雄家扶中心不定期舉辦「親職教育講座」，今天上午邀請「馴錢師財商研究中心」講師郭芳君與受助家庭談理財議題與兒童少年教育發展帳戶。

具有低收入戶及中低收入戶資格，且參加政府兒少發展帳戶的家庭，在孩子年滿18歲時最高可領回54萬元。下課後，參加講座的家長分享說，講師以實際案例當教材，也透過實務演練讓她印象深刻，平日應該要好好記帳才能逐步學會理財。

北高雄家扶中心指出，受助家庭有必要學習精確盤點家庭及個人財務缺口，盼透過課程幫助家庭找回或建構經濟能力。除理財課程外，親職教育講座也安排資深社工分享親子互動技巧，建議家長管教時，盡量協助孩子認知何處犯錯，進而思考改善方式，避免責打或情緒暴力，以免讓孩子陷入恐懼。

北高雄家扶中心今天上午邀請「馴錢師財商研究中心」講師郭芳君到杉林彩虹屋上課。記者徐白櫻／翻攝
北高雄家扶中心今天上午邀請「馴錢師財商研究中心」講師郭芳君到杉林彩虹屋上課。記者徐白櫻／翻攝

理財 家扶中心 低收入戶

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