金門漁會改選漁民小組長與代表 投票率高達百分之37.8

繼日前金門縣農會完成改選，金門區漁會也將上演「3巨頭」的改選戲碼，第20屆漁民小組組長、會員代表選舉，今天在全縣25處投開票所同步進行，計選出會員代表41位，小組組長22位，投票率約百分之37.8。

金門區漁會第20屆選任人員選舉於今天上午8時起至12時在全縣五鄉鎮各投開票所舉行投票，選出新一屆會員代表及小組組長；包括副縣長黃怡凱、代理秘書長陳朝金、建設處處長陳祥麟、漁牧科科長樊德正及現任漁會理事長吳安樂、常務監事李水思、總幹事許丕煌等人前往各鄉鎮投開票所巡視，投票過程順利平和。

據了解，金門縣漁會會員人數6028人，選舉人數5957人，本屆會員代表應選出41位，有59位參選，大部分小組為僅有1人的同額競選，新湖小組多達6人參選，將選出4位；小組長應選出25位，僅有22位參選，大洋、瓊林、湖埔各有2人出來競選，林湖、黃埔、遠海3處無人參選。