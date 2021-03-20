聽新聞
test
0:00 / 0:00
金門漁會改選漁民小組長與代表 投票率高達百分之37.8
繼日前金門縣農會完成改選，金門區漁會也將上演「3巨頭」的改選戲碼，第20屆漁民小組組長、會員代表選舉，今天在全縣25處投開票所同步進行，計選出會員代表41位，小組組長22位，投票率約百分之37.8。
金門區漁會第20屆選任人員選舉於今天上午8時起至12時在全縣五鄉鎮各投開票所舉行投票，選出新一屆會員代表及小組組長；包括副縣長黃怡凱、代理秘書長陳朝金、建設處處長陳祥麟、漁牧科科長樊德正及現任漁會理事長吳安樂、常務監事李水思、總幹事許丕煌等人前往各鄉鎮投開票所巡視，投票過程順利平和。
據了解，金門縣漁會會員人數6028人，選舉人數5957人，本屆會員代表應選出41位，有59位參選，大部分小組為僅有1人的同額競選，新湖小組多達6人參選，將選出4位；小組長應選出25位，僅有22位參選，大洋、瓊林、湖埔各有2人出來競選，林湖、黃埔、遠海3處無人參選。
消息人士也說，漁會理、監事任期為4年，將由會員代表中選任產生，金門區漁會共有25個小組。金門區漁會將於4月6日召開會員代表大會，並選出11名理事、3名監事，及出席全國漁會代表1名，4月15日則召開理事會、監事會，選出理事長、常務監事及聘任總幹事。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言