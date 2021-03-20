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金門星光節開幕有看頭 有請蕭煌奇與無人機燈光秀

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門各鄉鎮也會配合星光節盛大展出燈會，希望邀請觀光客來金門遊玩。圖／縣府提供
金門各鄉鎮也會配合星光節盛大展出燈會，希望邀請觀光客來金門遊玩。圖／縣府提供

2021台灣燈會新冠肺炎疫情影響停辦，交通部觀光局將「傳藝風華燈區」及「動物星光燈區」70多件燈組移展金門，金門縣政府特別包裝為「金門星光節」，將從3月28日展出至5月30日希望作為觀光行銷新賣點，吸引更多觀光客來金門遊玩。

「金門星光節」開幕典禮在3月28日晚上6時30分於瓊林保護廟前廣場舉行，屆時將安排一連串精彩表演節目，由榮獲全國第一的在地開瑄國小鼓團開場表演，台灣觀光代言人－喔熊組長與金門吉祥物水獺阿特一同參與點燈儀式，無人機燈光秀以及金曲歌王「蕭煌奇」登台演唱，還有行動花燈要與民眾同歡。

縣府觀光處長丁健剛表示，金門從沒有辦過台灣燈會，這是金門的第一次！相信此燈會將會帶來更多的旅客。星光節的有二個燈區分別在瓊林和蘭湖，都是創作者投入心血完成的作品，造型多元有趣，再加上既有的「金湖燈光節」、「放閃金寧」燈會、「元宵燈」，滿滿的夢幻光影，璀璨可期，同時縣府正整合各鄉鎮在期間辦理的活動，期待能帶給遊客及鄉親共同感受到活動的串接。

觀光處表示，本次活動邀請到的是操刀去年「國慶日」無人機展演團隊-台灣希望創新，其為全台唯一軟硬體皆為MIT的無人機群飛技術團隊。屆時高達400架無人機演出，將呈現金門在地獨有特色，透過精準華麗的排列，幻化為夜空中最耀眼的點點繁星。配樂更跨刀邀請到金曲歌王荒山亮編曲，融合戰地音樂元素，打造沈浸式主題視聽覺感受，在紅磚古厝建築聚落中，以及湖光水色掩映下，帶給大家截然不同的感官饗宴。

觀光處說明，星光節活動期間除了可欣賞燈區之外，在4月份期間的每周五、六日及清明連假的每天晚上都有精彩的表演活動及無人機燈光秀，相關資訊可上金門觀光旅遊網查詢(網址: https://kinmen.travel ) 。

「金門星光節」開幕典禮在3月28日晚上6時30分於瓊林保護廟前廣場舉行，屆時將安排無人機燈光秀，保證有看頭。圖／縣府提供
「金門星光節」開幕典禮在3月28日晚上6時30分於瓊林保護廟前廣場舉行，屆時將安排無人機燈光秀，保證有看頭。圖／縣府提供

金門 台灣燈會 新冠肺炎 蕭煌奇

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