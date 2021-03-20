屏東5區漁會會員代表選舉 枋寮和恆春兩派陣營激戰

屏東縣5個區漁會今天舉行會員代表、小組長選舉，選出73席漁民小組長及173席會員代表，東港、琉球和林邊3個區漁會選情單純，枋寮和恆春2個區漁會現任派則面臨在野派的強力挑戰，雙方全力催票也衝高投票率；縣府海洋及漁業事務管理所說，接著3月31日至4月7日各漁會擇日召開會員大會選出理、監事，4月9日至15日召開理監事會。

屏東縣有東港、林邊、琉球、枋寮、恆春5個區漁會，東港、林邊、琉球3區漁會已整合協調完成，呈現無競爭的平和局面，琉球區漁會現任總幹事蔡寶興、林邊總幹事陳忠敏可望獲得續聘，東港代理總幹事多年的林漢丑屆齡退休，將由已完成登記的前東港鎮民代表鄭鈺辰接棒。