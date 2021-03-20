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高雄七家漁會選舉今天登場 永安漁會二派競爭投票踴躍

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄永安漁會此次改選跟往年一樣有競爭，投票踴躍。記者徐白櫻／翻攝
高雄永安漁會此次改選跟往年一樣有競爭，投票踴躍。記者徐白櫻／翻攝

全台各地漁會今天選舉小組長與會員代表，高雄市七家漁會同步投票，兩派人馬競爭的永安區漁會投票踴躍，各地投開票所一早湧入排隊人潮，其餘沒有競爭的漁會選情相對平靜。

高雄興達港、永安、彌陀、梓官、高雄區、小港與林園等七家漁會今天進行小組長與會員代表選舉。此次改選，永安漁會候聘總幹事有黃于青、李秋錦二人登記，黃是前總幹事黃鶯女兒，李則是信用部主任。

另方面，興達港、小港、高雄區、林園、彌陀等漁會皆由現任總幹事爭取連任，梓官區漁會現任總幹事張漢雄未尋求連任，改推兒子張鈞華登記。

高市海洋局代理局長黃登福指出，今天七家漁會投票作業順利，預計兩點投票結束，此次改選僅永安漁會有兩位總幹事登記參選，其餘漁會都是同額選舉，選情相對單純。

高是七家漁會今天選舉會員代表，不少漁民一早就到各地投開票所投票。記者徐白櫻／翻攝
高是七家漁會今天選舉會員代表，不少漁民一早就到各地投開票所投票。記者徐白櫻／翻攝

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