高雄輕軌美術館路段將穿進美術館園區 大順路走內車道

高雄市捷運局表示，高雄環狀輕軌建設環境差異分析報告昨天已經行政院環保署環評專案小組審查通過，美術館路西段直接進入目前的美術園區靠美術館路的區域興建，不影響既有的道路和人行道，過了中華路之後，在134米長的美術館路東段採單線雙向路廊，轉進大順路之後，一路到苓雅區中正路，都走目前的雙線快車道內側，保留中央分隔島和大部分樹木，但車站出入口會分開在路口設置，不會雙向並排。

高雄市政府副秘書長王啟川昨天率捷運局、交通局、環保局、聯合医院、美術館等相關人員列席環評專案小組說明。王啟川表示，有關民眾常使用的美術館園區人行道空間，未來輕軌融入美術館園區後，人行空間寛度不變，也會朝動線延續、多元步道及景觀融合等方向規畫。

捷運局表示，目前規畫，輕軌進入美術館路，會轉進路北面的美術館園區，既有的3米寬人行道和美術館路不受影響，輕軌路廊以北的美術館園區會增闢休閒步道。

輕軌往東過了美術東二路之後，到市立聯合醫院前和中華路，路廊也集中在馬路的北面，但過了中華路，進入路較窄的美術館路東段，軌道改在路中，且為單線雙向，等轉進大順路才回到雙線雙向。

中華路到九如路的大順路段，中央分隔島有高大的行道樹，尤其自由路到九如路之間多是成蔭雨豆樹，環保、護樹團體力保綠帶景觀，反對為輕軌砍樹移樹，高市府一度規畫將輕軌路廊設在道路兩側的慢車道（人行道），但路旁住戶店家說他們的出入動線會被堵入；捷運局再更改規畫，昨天經環評小組通過的路廊，是沿大順路內側快車道興建，要保留大部分中央分隔島和綠樹，對路邊住家商店進出動線影響較小。

捷運局表示，從博愛、大順路口起，大順路段車站的上行和下行車站會分開，不會像現在大南環線、亞灣區那樣並排，如此可以減少整體使用面積；例如博愛路、大順路口，上行車站會設在路東（靠近義享天地），下行車站設在路西（舊龍華國小旁）。

捷運局表示，樹木將採就地保護、以站就樹，移植最少、現地移植等原則辦理，後續移植及修剪工作，將邀請嘉義大學森林暨自然資源學系詹明勳教授及高雄市政府公有樹木修剪維護諮詢會委員共同指導。

捷運局長吳義隆表示，捷運局非常重視輕軌沿線居民的聲音，共計舉辦逾44場公聽說明會及20場專家學者會議，期間並與美術館、中華藝校及聯合醫院多次協调，作成9項優化調整方案，以解決民眾疑義。