快訊

王定宇聲量超車蔡總統全國第一 數據卻很尷尬

宣布破獲市值3400萬毒品？真相讓警方糗大了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

義享時尚廣場今天開幕 百家餐飲品牌進駐試營運

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
義享時尚廣場一開幕就湧入眾多人潮。記者徐白櫻／攝影
義享時尚廣場一開幕就湧入眾多人潮。記者徐白櫻／攝影

今天上午10點吉時，祥獅獻瑞的鑼鼓聲中，高市府經發局長廖泰翔與朕華集團董事長張天吉主持開幕式，義享天地A館內的百貨賣場義享時尚廣場正式試營運。以餐飲為主的百貨賣場現有114家餐飲食品進駐，緊鄰好市多，漢神巨蛋也在不遠處，一開幕就湧入眾多人潮。

義联集團在大順路商圈斥資370億打造義享天地，A館朕豪大酒店去年12月開幕營運，同棟義享時尚廣場今天起試營運。義享天地指出，A館商場及酒店樓地板面積7.7萬坪，B館預計2023年完工。

總經理林俊昇指出，目前全館櫃位308家，預計第三季會進駐完成，A館以餐飲服務為主、時尚為輔，現有114家餐飲、52家是獨家據點，一樓大廳仿造巴黎公園規畫噴泉及涼亭，營造法式典雅的小花園空間，帶給市民全新逛街與休閒感受。

義享時尚廣場主打餐飲，饗賓集團導入「旭集」、「饗泰多」、「開飯」三大品牌，另有「問鼎皇上吉祥宮廷火鍋」、日本涮涮鍋「涮乃葉」、「星野肉肉鍋 MINI」、「好室鍋物」四大火鍋品牌。燒肉則有兩大獨家品牌，分別為吃到飽的「燒肉同話 INFINITY&」及韓國燒肉「花韓燒」。

義享天地A館設有1600個停車位，鄰近停車場提供700個停車位，今天開幕首日交通順暢。義享時尚廣場指出，為避免交通壅塞，館方鼓勵消費者搭乘捷運，消費滿600元可以獲得一卡通車資優惠。

B1是風格生活區，銷售電器家電。記者徐白櫻／攝影
B1是風格生活區，銷售電器家電。記者徐白櫻／攝影
義享時尚廣場在一樓中庭設計法式花園空間，營造網紅打卡熱點。記者徐白櫻／攝影
義享時尚廣場在一樓中庭設計法式花園空間，營造網紅打卡熱點。記者徐白櫻／攝影
義享天地A 館今天開幕式營運，高市府經發局長廖泰翔（左）與朕華集團董事長張天吉（右）主持開幕式，兩人背後是公共藝術品「光之雀躍」，每晚整點會有燈光展演。記者徐白櫻／攝影
義享天地A 館今天開幕式營運，高市府經發局長廖泰翔（左）與朕華集團董事長張天吉（右）主持開幕式，兩人背後是公共藝術品「光之雀躍」，每晚整點會有燈光展演。記者徐白櫻／攝影

品牌 火鍋

延伸閱讀

美食指南「TABELOG百名店」系列！東京5家高級燒肉名選

數字會說話 首屆資料科學論壇在高雄

高雄義享天地3月20日試營運 周邊道路3階段交管

高雄新商場「義享天地」3/20開逛！12萬坪大、70家美食清單　吃貨準備好

相關新聞

高雄輕軌美術館路段將穿進美術館園區 大順路走內車道

高雄市捷運局表示，高雄環狀輕軌建設環境差異分析報告昨天已經行政院環保署環評專案小組審查通過，美術館路西段直接進入目前的美...

義享時尚廣場今天開幕 百家餐飲品牌進駐試營運

今天上午10點吉時，祥獅獻瑞的鑼鼓聲中，高市府經發局長廖泰翔與朕華集團董事長張天吉主持開幕式，義享天地A館內的百貨賣場義...

高雄義享時尚廣場今起試營運 漢神巨蛋樂觀迎戰

義联集團插旗北高雄新百貨「義享時尚廣場」今起試營運，櫃位初期已達8成，首波開出308家品牌，逾3成為餐飲品牌，全年目標上...

鮭魚之亂帶動姓名行銷風 東港伴手禮店推鮪魚同音優惠

日本連鎖迴轉壽司推出優惠活動，全台約150人改名「鮭魚」入店免費吃到飽，「鮭魚之亂」昨天劃下句點，除激發姓名行銷的想像，...

屏東噪音車要小心了！今啟用科技執法聲音照相設備

改裝車集結、行經的地區，不僅影響安寧，取締也需警政單位配合，後續還有繁雜的檢驗程序才能開罰，有鑑於此，屏東縣政府環保局配...

同盟三路地下道 20日起封道填平

高雄市政府繼拆除7座陸橋、填平2處地下道後，三民區同盟路地下道今起將以18天時間封道填平，高雄市工務局新工處表示，經調整...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。