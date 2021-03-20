義享時尚廣場今天開幕 百家餐飲品牌進駐試營運

今天上午10點吉時，祥獅獻瑞的鑼鼓聲中，高市府經發局長廖泰翔與朕華集團董事長張天吉主持開幕式，義享天地A館內的百貨賣場義享時尚廣場正式試營運。以餐飲為主的百貨賣場現有114家餐飲食品進駐，緊鄰好市多，漢神巨蛋也在不遠處，一開幕就湧入眾多人潮。

義联集團在大順路商圈斥資370億打造義享天地，A館朕豪大酒店去年12月開幕營運，同棟義享時尚廣場今天起試營運。義享天地指出，A館商場及酒店樓地板面積7.7萬坪，B館預計2023年完工。

總經理林俊昇指出，目前全館櫃位308家，預計第三季會進駐完成，A館以餐飲服務為主、時尚為輔，現有114家餐飲、52家是獨家據點，一樓大廳仿造巴黎公園規畫噴泉及涼亭，營造法式典雅的小花園空間，帶給市民全新逛街與休閒感受。

義享時尚廣場主打餐飲，饗賓集團導入「旭集」、「饗泰多」、「開飯」三大品牌，另有「問鼎皇上吉祥宮廷火鍋」、日本涮涮鍋「涮乃葉」、「星野肉肉鍋 MINI」、「好室鍋物」四大火鍋品牌。燒肉則有兩大獨家品牌，分別為吃到飽的「燒肉同話 INFINITY&」及韓國燒肉「花韓燒」。