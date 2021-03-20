高雄林園海洋濕地公園 上萬隻「倒立水母」大爆發

天氣逐漸回暖，高雄林園海洋濕地公園內「倒立水母」近期大爆發，藍、綠、金、白等五顏六色，在一縮一放的動態節奏中十分夢幻療癒，大家不用出國，來高雄最南境也能放鬆身心。

近來不少遊客在林園海洋濕地公園水母湖觀察到上萬隻「倒立水母」現蹤，近距離觀賞水母生態，饒富趣味。

工務局表示，倒立水母其實是仙后水母的俗名，會翻轉倒立，讓盤狀的外傘朝下，口腕朝天，口腕內有蟲黄藻，接受陽光能行光合作用，再提供水母氧氣與食物，互利共生。

林園海洋濕地公園內的倒立水母，有多種顏色，密密麻麻聚守，宛如奇幻海景，是推動環境教育的絕佳場所，養工處今年已向內政部營建署爭取經費，委由林園愛鄉協會規劃執行環境教育推廣計畫，預計5月至9月辦理濕地生態講座及環境教育校園巡迴列車活動。也呼籲民眾把握春天，安排林園濕地生態「旅遊泡泡」。

高雄市近年持續經營濕地生態廊道，致力復育洲仔濕地、茄萣濕地、永安濕地、援中港濕地及林園海洋濕地，其中林園海洋濕地位在濕地廊道最南端，透過養殖漁業排放水，孕育出倒立水母、魔利魚、海葵、凶狠圓軸蟹、蟹貝類、羽毛藻海洋生物。

此外，林園濕地內的紅樹林潟湖區是自然保育區，是全台少數擁有老海茄苳、水筆仔、紅海欖三種紅樹林的濕地，不時有白鷺鷥、夜鷺、翠鳥等留鳥與紅尾伯勞等候鳥和海鷗造訪，生機蓬勃。