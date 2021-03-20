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高雄義享時尚廣場今起試營運 漢神巨蛋樂觀迎戰

聯合報 / 記者王昭月徐白櫻／高雄即時報導
義享時尚廣場今起試營運，知名運動品牌也來設櫃。記者王昭月／攝影
義享時尚廣場今起試營運，知名運動品牌也來設櫃。記者王昭月／攝影

義联集團插旗北高雄新百貨「義享時尚廣場」今起試營運，櫃位初期已達8成，首波開出308家品牌，逾3成為餐飲品牌，全年目標上看100億。義享時尚廣場開張，直接衝擊一個捷運站之遙的漢神巨蛋百貨，加上預計今年第4季在岡山開業的秀泰百貨，掀起高雄百貨業戰火。

義联集團創辦人林義守斥資370億打造「義享天地」，分A、B兩館，開發過程歷經波折，A館朕豪大酒店於去年底終於開幕，時尚廣場今天試營運，結合商場、數位影城及商辦的B館仍在興建，預計2023年營運。

「義享天地」是高雄史上單一投資規模最大的開發案，備受關注，其中義享時尚廣場導入包括饗賓集團頂級日式料理自助餐「旭集」台灣2號店、馬辣集團旗下「問鼎皇上吉祥宮廷火鍋」、「燒肉同話 INFINITY&」等人氣餐飲及52家獨家品牌，儼然成為高雄美食新地標，旭集在清明連假幾乎已訂不到位。

今起試營運的義享廣場，鎖定2、30歲新世代及都會女性為主力客層，2樓創設占地400坪的一站式美妝服務專門店「iGlamour 愛‧迷人」，引進歐、美、日、韓180支品牌，更有先進的AR試妝及膚質檢測儀，有男士笑稱，「絕不能讓老婆來這裡」。

義享天地行銷部資深經理高宜伶說，受疫情影響，部分國際品牌櫃位預計今年第3季能補齊，期待全年營收可達百億。

除義享天地外，結合美食、購物、娛樂的「秀泰生活」，也在高雄捷運南岡山站前打造萬坪百貨商場，預計引進80個品牌，並打造高雄最大影廳，預計今年底加入高雄百貨戰局。

面對「義享」來勢汹汹，去年創下141億營收的漢神巨蛋樂觀迎戰，漢神百貨數位行銷部協理袁永慧說，任何企業進來投資，帶動城市繁榮都市是好事一樁，大家可把商圈做大，讓北漂的人有機會返鄉工作。至於各式競爭店繼起，她強調，漢神有自己的步調策略，包括數位升級、強化會員經營，改裝等，相信有機會將業績再帶向高峰。

日式頂級Buffet「旭集」，打造出九大日式料理亭，可盡情享用各種日本美食。記者王昭月／攝影
日式頂級Buffet「旭集」，打造出九大日式料理亭，可盡情享用各種日本美食。記者王昭月／攝影
位在五樓的繪本故事主題館，外面有座大型互動繪本牆，可讓大小朋友邊閱讀，邊遊玩。記者王昭月／攝影
位在五樓的繪本故事主題館，外面有座大型互動繪本牆，可讓大小朋友邊閱讀，邊遊玩。記者王昭月／攝影
義享時尚廣場引進尊榮五感式服務的「問鼎皇上吉祥宮廷火鍋」。記者王昭月／攝影
義享時尚廣場引進尊榮五感式服務的「問鼎皇上吉祥宮廷火鍋」。記者王昭月／攝影
義享時尚廣場好吃好逛，還能拍照打卡成網美。記者王昭月／攝影
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一站式新型態美妝概念店iGlamour，占地 400 坪，有彩妝、保養、香氛、髮品及美妝小物五大專區，引進歐、美、日、韓等超過180支品牌。記者王昭月／攝影
一站式新型態美妝概念店iGlamour，占地 400 坪，有彩妝、保養、香氛、髮品及美妝小物五大專區，引進歐、美、日、韓等超過180支品牌。記者王昭月／攝影
饗賓集團一口氣在義享天地進駐饗泰多等三個品牌，南部地區民眾可一飽口福。記者王昭月／攝影
饗賓集團一口氣在義享天地進駐饗泰多等三個品牌，南部地區民眾可一飽口福。記者王昭月／攝影
捷利國際餐飲集團旗下「元町家橫濱家系拉麵」，進駐義享時尚廣場，首度揮軍高雄餐飲市場。記者王昭月／攝影
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