鮭魚之亂帶動姓名行銷風　東港伴手禮店推鮪魚同音優惠

日本連鎖迴轉壽司推出優惠活動，全台約150人改名「鮭魚」入店免費吃到飽，「鮭魚之亂」昨天劃下句點，除激發姓名行銷的想像，也帶起一波波的姓名行銷風潮；屏東縣東港鎮被譽為「黑鮪魚故鄉」，繼東港佳珍餐廳今、明天推「撥鮭返鮪」免費吃生魚片活動，東港知名的味益鬆品伴手禮店，也從今天起至28日推出姓名中與「鮪」或「魚」同音的消費優惠。

東港佳珍海產餐廳老闆蕭受發曾是遠洋漁船船長，今明兩天推出的「撥鮭返鮪」優惠活動，只要名字有與「鮪」同音的字，就免費招待鮪魚赤身，同行友人任3人名字有「黑鮪魚」任一同音字，就送鮪魚中腹沙西米，也為5月展開的屏東黑鮪魚觀光季暖身。

東港知名味益鬆品伴手禮店推出的「鮪鮪到來」優惠活動，只要姓名中同音「鮪」或「魚」，並在20至28日期間來店消費人氣招牌鮪魚鬆滿200元，即贈屏東十大伴手禮、熱銷法國的一口鮪魚鬆蛋捲，每人限5組，需攜帶身分證證明，讓民眾不改名也能享優惠。