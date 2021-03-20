屏東噪音車要小心了！今啟用科技執法聲音照相設備

改裝車集結、行經的地區，不僅影響安寧，取締也需警政單位配合，後續還有繁雜的檢驗程序才能開罰，有鑑於此，屏東縣政府環保局配合環保署推動「聲音照相」科技執法，將於今天起加強夜間市區、風景區飆車熱點取締工作，凡行駛車輛分貝超過標準，將會自動拍照，車主也將依違反噪音管制法的規定開罰1800至3600元罰鍰。

以往取締噪音車輛，須仰賴警政單位配合逐一攔查，後續仍要檢測噪音值、過濾車輛，才能開罰，因此，縣府環保局配合環保署推動聲音照相，透過新的聲音照相設備，除節省攔查時間，也可精準揪出噪音車輛來源。

縣府環保局指出，聲音照相設備為確保執法精確、有效，降低爭議，嚴守檢定認證、比測驗證及校正查驗的「三重認證」，設備也會定期校正與對時。

環保局進一步指出，消防車、救護車及警備車等執行公務的車輛，或非車輛本身發出聲音及多輛車同時經過等，都會排除。

環保局表示，若駕駛具高馬力的性能車與認證管改裝的汽機車輛，未刻意降檔、拉轉或不當操控行為，以及定期保養得車輛，就不會輕易發生噪音超標狀況，也不至於遭拍照受罰。

此外，若透過聲音照相設備拍出的照片，足以辨認使用非原廠或認證排氣管等違法改裝者，環保局會另外要求到檢並限期改善。