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開瑄國小新建工程傳爆模倒塌 縣府要求2週提檢討報告

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導
開瑄國小校舍新建工程驚傳在施工時，模板意外倒塌，所幸無人傷亡，但此案也引起各界高度重視。 圖／縣府提供
開瑄國小校舍新建工程驚傳在施工時，模板意外倒塌，所幸無人傷亡，但此案也引起各界高度重視。 圖／縣府提供

開瑄國小校舍新建工程前天晚間驚傳爆模，工程在進行混凝土澆置時，在B區二樓視聽教室竟意外發生模板倒塌，所幸無人員傷亡，金門縣府工務處今天傍晚表示，已請廠商於2週內提出檢討報告及現場改善方案，後續由設計單位之建築師及專業技師確認；也要求確實釐清發生原因及責任歸屬。

開瑄國小新建校舍於3月17日晚間19時許發生屋頂塌陷72平方公尺意外事件，引起各界關注，金門縣府工務處今天特別說明，這項工程於107年7月完成設計，歷經數次流標於108年2月決標，契約金額2億7630萬元，108年4月開工，目前進度約35%。

工務處也說，此次工程屬近年少數大型校舍新建工程，除受校方及家長會等高度關注，亦為縣府列管之重大政策項目，縣長並於歷次列管會議明確指示承辦單位確實監督及要求施工品質，以確保全校師生權益。自開工起施工團隊嚴守公共工程施工程序，要求廠商完成自主檢查確認品質後，由監造單位、專案管理單位進行後續複核，縣府並多次進行工程施工督導及查核，多管齊下，以確保施工品質。

據了解，事故發生後，縣府已進行一系列應變工作，包括在事故的隔日進行現勘及初步檢討，初步判斷為施工不慎所致；現場也立即進行安全管制措施及受損區勒令停工；針對未受損區域經專業技師及建築師確認可繼續施作，於次日即接續施作完成。

此外，也責成廠商評估受損情形及盡速處理，避免影響周圍結構；工務處指出，請廠商於二週內提出檢討報告及現場改善方案，後續由設計單位之建築師及專業技師確認。此次事件縣府已要求確實釐清發生原因及責任歸屬，防範類似情事發生。

開瑄國小校舍新建工程前晚在進行混凝土澆置，傳出在B區二樓視聽教室屋頂模板塌陷，現場一片狼藉，引起各界關注。圖／縣府提供
開瑄國小校舍新建工程前晚在進行混凝土澆置，傳出在B區二樓視聽教室屋頂模板塌陷，現場一片狼藉，引起各界關注。圖／縣府提供

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