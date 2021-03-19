金門石蚵小麥文化季回來了 4月11日登場

因疫情停辦一年的金門石蚵小麥文化季今年捲土重來。金寧鄉公所今天宣布，4月11日到5月22日舉辦「2021石蚵小麥文化季之漫遊金寧活動」，為金門觀光旅遊產業注入新動能。

金寧鄉長楊忠俊表示，因疫情衝擊，金門觀光旅遊業面對嚴峻挑戰，在疫情趨緩後為推動國民旅遊，透過石蚵小麥文化季的轉型與創新，相信危機就是轉機，必能為金門觀光旅遊產業注入新動能。

金寧鄉公所表示，石蚵小麥文化季去年因新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病、COVID-19）停辦，今年配合防疫政策滾動式檢討，讓民眾在兼顧防疫情況下仍可參與活動。

這次活動除了規劃4月11日在林厝金門和平紀念園區廣場舉行大型開幕式、園遊會、剝蚵比賽、闖關活動外，從當天起到至5月1日的每週六下午還首創麥田滑步車闖關體驗、期間限定的互動式田間裝置藝術。

另外，鄉公所還與鄉轄社區發展協會合作推出在地生活體驗活動，包括金寧鄉安岐社區發展協會推出的紅龜粿手作和慢遊社區生活體驗活動，以及古寧頭社區發展協會推出的探索石蚵林活動。

活動報名分兩部分，公所先開放部分梯次供旅行社報名，之後將另開放多場梯次提供所有遊客及縣民參與。這項在地生活體驗活動，基於「使用者付費」，每名參加者繳交新台幣100元執行作業費。報名專線洽湯小姐0952-117-950。