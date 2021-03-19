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蔡英文訪視高雄「飛象家園」 不捨受虐兒受苦

聯合報 / 記者王昭月／高雄即時報導
總統蔡英訪視高雄「飛象家園」，對受虐導致需長期照護的孩童，感到不捨。圖／高雄市衛生局提供
總統蔡英訪視高雄「飛象家園」，對受虐導致需長期照護的孩童，感到不捨。圖／高雄市衛生局提供

總統蔡英文今天南下高雄訪視「重症兒虐照護中心-飛象家園」，對於因虐待導致重度障礙的孩童感到不捨與心疼。

蔡總統今天近午在高雄市長陳其邁、立委趙天麟等人陪同下，訪視位在高雄市高齡整合長期照護中心大樓的飛象家園，中心主要收治多重重度障礙、特殊疾病、兒虐重症個案及高齡失能長者，整合中西醫、精神專科和長期照護人力，提供全人的醫療服務。

在專業復健師引導下，蔡英文看到孩童趴臥在瑜珈球上練習肢體伸展或用玩具訓練抬頭動作等過程，感到心疼與不捨。

市長陳其邁表示，國內對這些因受到不當對待，導致重度障礙而需要長期照顧的孩童，因無專門照顧的機構，以致孩童可能長癱臥床、插鼻胃管、嚴重發展遲緩，今年起高雄市會提升飛象家園空間，新增3D互動式投影牆面，讓孩童體驗真實生活場域，強化復健功能；並引進SPA水療洗澡機，透過水療促進血液循環。

高市衛生局表示，飛象家園自109年11月3日迄今，已入住14位孩童，其中有5人經口進食、9人透過管灌進食。「阿玲」入住前是用胃造廔進食，經3個多月治療及復健，現在已能以湯匙進食，體重從20.8公斤增加到23.4公斤。

復健 高雄市 蔡英文

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