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高分貝車輛噪音 屏東聲音照相20日科技執法

中央社 / 屏東19日電

為改善高分貝車輛噪音擾寧問題，屏東縣環保局引進科技執法「聲音照相」，3月20日起針對不當操駕、拆除消音塞，以及非法改裝排氣管等產生高分貝噪音車輛進行蒐證擴大執法。

環保局表示，明天起會同警方加強夜間市區及風景區等飆車熱點取締工作，凡行駛中車輛如分貝超過標準將被自動拍照，車主將依違反噪音管制法規定，處新台幣1800元到3600元罰鍰。

對於執法公平性，環保局說明，為確保執法精確、有效，降低不必要爭議，執法過程須嚴守檢定認證、比測驗證及校正查驗等「三重認證」。包括設備需定期校正與對時，經實測具高馬力的性能車與使用認證管改裝的汽機車輛，若駕駛未刻意降檔、拉轉或不當操控行為並不會輕易發生噪音超標狀況，若有定期保養車輛，不至於遭受拍攝。

另外，消防車、救護車及警備車等執行公務車輛，或非車輛本身發出聲音及多輛車同時經過等，將予排除。

環保局表示，過去偶有民眾檢舉改裝車集結，行經之處影響居住安寧甚鉅，不當駕駛也造成用路人生命安全堪慮，以往需依賴警政單位配合逐一攔查後檢測噪音值、過濾車輛；這次引進「聲音照相」為先進且成熟技術，除節省路邊攔查時間，科技運用將讓車行噪音公害無所遁形。

此外，若從照片中足以辨認使用非原廠或認證排氣管等違法改裝者，環保局將再要求到檢與限期改善，藉由科技設備投入取締工作，預期可有效嚇阻改裝車或不當駕駛情形。環保局也呼籲民眾勿逞一時之快，擅自改裝車輛，也切莫不當駕駛，共同維護居住安寧。

噪音 屏東縣

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