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屏東課後照顧服務 從國小延伸到國中

中央社 / 屏東縣19日電

屏東縣政府與純青基金會辦理「課後扶助-國中部」計畫，今天由縣長潘孟安、純青基金會及25所國小共同簽署合作備忘錄，將課後照顧從國小延伸到國中。

純青基金會自民國102年開始在屏東縣開設「純青學堂」，初期3間學堂，逐年拓展，截至目前已設立25處據點，擴及13個鄉鎮，從最北的高樹鄉新南國小至最南端的恆春鎮恆春國小，服務超過1000多名弱勢家庭孩童。

潘孟安指出，「課後扶助-國中部」計畫讓已升學至國中的學生，仍可回到國小曾就讀的熟悉場域，每年也聘請當地具有資格的教師約50名，擔任學堂教師，創造就業機會，更讓校園學習與課後照顧得以無縫接軌。

屏東縣政府表示，純青基金會除重視屏東縣教育之外，也深根屏東縣社會福利，104年至110年共捐助縣府4台純青樂齡行動服務車及經費新台幣500多萬元，服務關懷據點長輩4萬多人次。

屏東縣政府 潘孟安 恆春

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