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澎湖磯釣決賽 國內好手齊聚姑婆嶼競竿

中央社 / 澎湖縣19日電

邁入第6屆的「大和盃磯釣總決賽」，今天起在澎湖北海最大的無人島姑婆嶼展開。來自國內45名磯釣好手一連3天競竿，不僅賽事精彩刺激，磯釣賽所得漁獲將捐為公益。

馬公市長葉竹林表示，「大和盃磯釣邀請賽」去年因新冠肺炎（COVID-19，2019冠狀病毒疾病）疫情未能辦理，但複賽得勝的45名釣友們仍期待在疫情趨緩後能辦理總決賽。在考量過完年後疫情趨緩，且磯釣屬戶外活動，希望透過活動吸引眾多愛好釣魚玩家共襄盛舉，同時帶動澎湖觀光發展。

大和公司董事長陳秋明表示，澎湖四面環海，受黑潮及洋流影響、峭岩林立的海岸線，島嶼到處可見天然佳磯釣場，一直是磯釣好手的最愛及最佳選擇，因此磯釣總決賽都會移師澎湖來舉辦。

葉竹林、陳秋明，以及為活動代言的藝人沈文程、磯釣協會理事長呂正林等人在決賽前的17日下午，也前往赤崁龍德宮祈求賽事進行順利。馬公市公所表示，這次磯釣決賽所有好手釣起漁獲，大和公司也將全數捐給馬公惠民啟智中心和澎湖老人之家等弱勢等單位。

澎湖 疫情 馬公

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