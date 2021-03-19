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綠鬣蜥從鄉村往城市進擊！ 高雄農業局請民眾千萬別棄養
綠鬣蜥肆虐，連高雄愛河鬧區現蹤，有婦女在高市客家文物館對面的河堤步道撞見巨型綠鬣蜥，嚇得驚叫，民眾擔心綠鬣蜥已從鄉村向城市進擊，高市農業局則表示，不論郊區或市區，只要是綠地或水岸涵洞，綠鬣蜥都可能棲息，呼籲民眾真的不要棄養，以免危害環境。
高市農業局代理局長王正一表示，綠鬣蜥為強勢外來種，是日行性爬蟲類，體長最長可達2公尺，每次可產24顆45顆卵。早期進口做為寵物飼養，但後來在野外建立繁殖族群，會攝食農作物幼苗、幼芽而致農損，破壞植被並與原生物種競爭而影響生態平衡。
王正一說，農業局共接獲兩次通報指綠鬣蜥在愛河現蹤，但專業人員趕至時，已不見蹤影。
目前農業局委由觀賞鳥協會協助移除，109年共計移除3,047隻，110年截至3月，移除361隻。除受理1999市民通報專線，前往移除外，也由專業團隊在熱點主動搜查移除。
王正一說，基本上綠鬣蜥並不會攻擊人，不過民眾徒手抓捕，有可能會被堅硬的背鰭所傷，而要避免綠鬣蜥危害環境，民眾千萬別任意棄養，以免造成環境災難。
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