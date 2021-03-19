小琉球海灘貨幣登台灣本島 邀東港店家加入行列

由小琉球海湧工作室發起的海灘貨幣，在小琉球發行4年後，今年首度登上台灣本島，屏東縣政府與海湧工作室共同邀請東港店家加入，並將在4月14日舉辦海灘貨幣淨灘活動。

為了減塑，海湧工作室自2017年起協助大鵬灣國家風景區管理處推出海灘貨幣，這些特色貨幣是蒐集被海浪磨鈍的海漂玻璃，由在地藝術家林佩瑜彩繪而成，遊客需組隊參加指定淨灘活動，撿拾垃圾重量越多的隊伍，獲得海灘貨幣越多。

目前，小琉球島上有70多個業者自發性配合「海灘貨幣兌換站」，只要遊客拿著海灘貨幣到店內，即可兌換相關優惠。

精緻又獨特、有著濃濃海洋氛圍的海灘貨幣，充分呈現出台灣海域下的各種美麗，海灘貨幣獲得遊客喜愛，也有外縣市模仿學習，屏東縣政府交通旅遊處特別與海湧工作室合作，以前往小琉球必經的東港作為海灘貨幣登台首站。

屏東縣政府表示，整套小琉球運轉的海灘貨幣淨灘、兌換模式4月14日將重現東港，而東港的海灘貨幣淨灘將以回收價值低的廢棄瓶蓋作為本體，同樣由海洋貨幣藝術家林佩瑜繪製海洋圖案。

首批「東港限定版」海灘貨幣將以小琉球最具代表性元素的「海龜」作為主要圖樣，這也象徵小琉球「減塑救海洋」精神擴展到台灣本島的東港，讓東港也帶動起責任旅遊意識，縣府歡迎遊客、在地鄉民共襄盛舉。

為豐富活動內容，縣府即日起招募東港地區店家加入海灘貨幣兌換站行列，海湧工作室負責人郭芙表示，不少民眾拿到海灘貨幣捨不得使用，帶回家收藏，流通率只有1成，反而失去原意，鼓勵多多利用海灘貨幣消費。

縣府與海湧工作室3月25日將在小琉球舉辦「琉龜大俠」環保烏龜創作，3月27日將辦環島琉龜無塑市集等系列活動，歡迎民眾一起來參與。