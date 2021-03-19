高捷貓咪站長「蜜柑」人氣旺 蔡英文南下探班笑瞇眼

蔡英文總統今天南下高雄參加高苑工商校慶活動，順道前往捷運橋頭糖廠站探望貓咪站長「蜜柑」的值勤狀況，蔡英文與高雄市長陳其邁兩人都愛貓，進入站長室撫摸與餵食肉泥，「蜜柑」萌樣讓眾人笑開懷，互動溫馨和樂。

「蜜柑」是捷運糖廠站的站長，日前高雄市長陳其邁曾去探班，並郵寄明信片給同樣愛貓的總統蔡英文，蔡英文曾在臉書分享。

今早校慶活動結束後，蔡英文與陳其邁轉往捷運站探班，「蜜柑」在站長室內，蔡、陳進入辦公室與牠互動，「蜜柑」圓滾滾又乖巧模樣讓蔡英文笑瞇了眼，疼惜之情流露無遺。