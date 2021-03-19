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打通任督二脈 縣道187黎明到水門拓寬工程連結觀光交通

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣長潘孟安今出席縣道187線黎明往返水門，全長5.22公里道路拓寬動工典禮，將從原本6到9公尺拓寬為15公尺，預計明年底前完工。圖／屏東縣政府提供
屏東縣長潘孟安今出席縣道187線黎明往返水門，全長5.22公里道路拓寬動工典禮，將從原本6到9公尺拓寬為15公尺，預計明年底前完工。圖／屏東縣政府提供

屏東縣道187線內埔鄉路段，聯絡省道台24線至三地門、瑪家鄉，與縣道185線沿山公路形成主要公路系統路網，也是內埔、龍泉等地到茂林國家風景區、原住民文化園區、大路觀主題樂園等觀光休閒景點主要聯外道路，屏東縣長潘孟安今出席縣道187線黎明往返水門，全長5.22公里道路拓寬動工典禮，將從原本6到9公尺拓寬為15公尺，預計明年底前完工。

屏東縣府指出，內埔（龍泉地區）都市計畫道路已拓寬完成，黎明村至水門村路段現況路寬僅約6到9公尺，雙向各一車道，經常發生汽機車爭道的情形，尤其黎明、隘寮等村落內更顯壅擠，造成交通瓶頸，影響用路人行車安全。

縣府改善該路段路寬及車道不足問題，經提報「生活圈道路交通系統建設計畫(公路系統)104～111年計畫」，獲交通部公路總局核定總經費5億3470萬2仟元辦理 （中央補助3億4617萬4仟元、縣配合款1億8852萬8仟元）。

該計畫北端從內埔鄉水門村忠孝路與中山路口(里程0K+446)，往南經隘寮村、黎明村至龍潭村（里程5K+668）銜接龍泉都市計畫區止，總長度5.22公里，計畫拓寬15公尺，雙向各設置一快一機慢車道，完善道路排水與路燈照明等設施，並將既有架空管線全面地下化，提升道路交通服務品質及安全。

屏東縣府感謝398名地主配合，讓道路拓寬，讓全線既有管線地下化，讓天際線延伸直通群山。

縣府指出，為縮短施工期程，將分兩標工程同時施作，工期為550天，預計於明年9月中旬完工，道路拓寬後，可提升道路交通服務品質並健全交通路網服務，促進地方整體發展繁榮。

屏東縣長潘孟安今出席縣道187線黎明往返水門，全長5.22公里道路拓寬動工典禮，將從原本6到9公尺拓寬為15公尺，預計明年底前完工。圖／屏東縣政府提供
屏東縣長潘孟安今出席縣道187線黎明往返水門，全長5.22公里道路拓寬動工典禮，將從原本6到9公尺拓寬為15公尺，預計明年底前完工。圖／屏東縣政府提供
屏東縣長潘孟安今出席縣道187線黎明往返水門，全長5.22公里道路拓寬動工典禮，將從原本6到9公尺拓寬為15公尺，預計明年底前完工。圖／屏東縣政府提供
屏東縣長潘孟安今出席縣道187線黎明往返水門，全長5.22公里道路拓寬動工典禮，將從原本6到9公尺拓寬為15公尺，預計明年底前完工。圖／屏東縣政府提供
屏東縣長潘孟安今出席縣道187線黎明往返水門，全長5.22公里道路拓寬動工典禮，將從原本6到9公尺拓寬為15公尺，預計明年底前完工。圖／屏東縣政府提供
屏東縣長潘孟安今出席縣道187線黎明往返水門，全長5.22公里道路拓寬動工典禮，將從原本6到9公尺拓寬為15公尺，預計明年底前完工。圖／屏東縣政府提供

屏東縣 車道 都市計畫

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