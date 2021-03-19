屏東課後照顧從國小延伸到國中 校園學習無縫接軌

屏東縣是全國唯一在國小端全面課後照顧達成率100％的縣市，屏東縣府從2014學年度起全縣國小全面開辦課後照顧班到下午6點，讓家長安心就業，減輕教師教學負擔，也提供社區就業機會，國小課後照顧延伸到國中，屏東縣府、純青基金會與25所國小，今天簽訂合作備忘錄簽約儀式，將課後照顧延伸到國中，持續關懷輔導符應課程銜接。

純青基金會在102年開始在縣內開辦「純青學堂」，初期從3間學堂逐年拓展，之後也與縣府的課後照顧班結合，到今年開設25處據點，擴及13個鄉鎮，最北從高樹鄉新南國小，最南延伸至恆春鎮恆春國小，關照偏鄉弱勢家庭，服務超過1000多名弱勢家庭孩童。

純青學堂課後照顧，從孩童放學後，照顧到晚間8點半，周一到周六，寒暑假沒有休息。每年聘請當地具有資格教師約50位，擔任學堂教師，也替屏縣創造就業機會，讓校園學習與課後照顧得以無縫接軌。

國小課後照顧後，考量到國中生近入青春期，將課後照顧從國小延伸到國中，國小學生有500多名，有100多名國中學生繼續參與課後照顧。純青基金會執行長張琛惠說，課後照顧全面性，有主題課程，參與的學童們，會要求家長們參加親子教養課程，聘請老師也會教導學生們英語、數學，星期六也與屏東大學心輔系學生合作，帶領孩子們生涯探索等規畫。

佳冬鄉玉光國小三年級學童小明，媽媽來自越南新住民，上學時課程跟不太上，話不多，加入純青課後大家庭，先從一年級課程開始學習，小明漸漸露出笑容，開始跟班上互動，增加自信。