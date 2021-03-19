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影／貓站長蜜柑超級萌 貓奴小英專程南下「探班」
蔡英文總統今天在高雄市長陳其邁邀請下，到高雄捷運橋頭糖廠站與流浪貓站長「蜜柑」開心互動，蔡總統不僅輕柔撫摸，也幫忙餵食，笑得合不攏嘴，蔡總統感謝「蜜柑」及高捷站務人員盡忠職守服務旅客，希望民眾可多搭捷運。
高雄市長陳其邁上個月曾訪視「蜜柑」，並寄「蜜柑」明信片給同樣愛貓的蔡總統，邀蔡總統有空到橋頭糖廠站走走。蔡英文還特地到陳其邁臉書秒留言，文今天專程抽空到高雄探望「蜜柑」，並到值班室與「蜜柑」快樂互動，蔡英文不時撫摸還幫忙餵食，顯得十分開心。
高捷去年6月24日到台南市收養流浪貓，選中「蜜柑」，經照料與訓練，「蜜柑」去年9月上工，受旅客歡迎。目前除週一、二公休，其他時間在橋頭糖廠站「執勤」。
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