小琉球海灘貨幣夯回本島 發起人拜託別捨不得花

屏東小琉球推動以淨灘垃圾換取海灘貨幣邁入第5年，淨灘者透過海灘貨幣與店家交換實體物件優惠，成為觀光客跨海到小琉球獨特的旅遊經驗，也讓島上吹起一股減塑風潮；在縣府與發行海灘貨幣的海湧工作室合作下，今年將首次登陸台灣本島，定4月14日在東港舉辦首場海灘貨幣淨灘活動，邀東港地區店家即日起加入兌換站行列，同為減塑、為海洋盡分心力。

小琉球近年來成為國內旅遊熱點，卻面臨旅客爆量及生態傷害危機，官民聯手推淨灘、環保杯、餐具、永續海鮮食材等理念；搭配淨灘的海灘貨幣，靈感來自日本衝浪客淨灘後用海廢玻璃磨鈍後回饋給淨灘民眾的海灘貨幣機制，海湧工作室5年前結合鵬管處淨灘活動做獎勵，並串起島上民宿、餐飲、遊憩等近百家觀光業者響應永續旅遊措施，不僅凝聚共識，也讓淨灘、減塑成為島上愛鄉、愛土的全民運動。

精緻又獨特、裝載濃濃海洋氛圍的海灘貨幣，呈現出台灣海域下的各種美麗，縣府交通旅遊處特別與海湧工作室合作，以前往小琉球必經的東港作為海灘貨幣登台首站，將整套小琉球運轉的海灘貨幣淨灘、兌換模式4月14日於重現東港；東港的海灘貨幣淨灘同樣以回收價值低的廢棄瓶蓋為本體，由小琉琉的海洋貨幣藝術家林佩瑜繪製精美的海洋圖案。

縣府表示，首批「東港限定版」海灘貨幣以小琉球最具代表性元素的海龜為主要圖樣，象徵著小琉球「減塑救海洋」精神，已經擴展到台灣本島，讓東港也帶動責任旅遊意識，為豐富活動內容，即日起招募東港地區店家加入海灘貨幣兌換站行列；3月25日在小琉球有「琉龜大俠」環保烏龜創作及27日環島琉龜無塑市集等系列活動。