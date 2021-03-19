停擺近5年 台東「杉原海水浴場」擬4月1日開放
台東縣唯一海水浴場「杉原海水浴場」停擺近5年後，縣府擬計畫今年4月1日重起開放，讓民眾夏天有安全的戲水場所。不少民眾聽了相當開心。不過，由於公告招標流標，縣府表示正式開放時間還需等一等。
縣府觀光及交通發展處管理科長徐一中表示，因無廠商投標，第一次招標已流標，目前已重新招標，希望有救生人力及清潔人力的廠商來投標，希望能盡速加快開放海水浴場作業流程，朝向每年夏天都可開放給民眾使用。
他說，計畫開放時間為今年起每年4月1日至9月30日止，除了開放游泳，也開放非機械力器具如潛水、獨木舟、立式划槳、衝浪、風浪板及風箏衝浪等水上活動，開放管制範圍面積約100x100平方公尺。
杉原海水浴場1987年啟用，每年夏季都人山人海，曾被譽為台東版的墾丁南灣。縣府2004年BOT給業者蓋飯店，但因環評問題進入仲裁訴訟階段，海水浴場從2016年停擺迄今近5年，民眾夏天無安全戲水活動場域使用。
不過，去年10月24日解約仲裁結果出爐，縣府應支付6.29億元買回建築物所有權與使用權，包括海水浴場，縣長饒慶鈴也允諾會將海水浴場重回民眾使用，並朝公有海水浴場方向規畫，如今目標只差廠商投標。
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