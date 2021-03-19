影／愛河鬧區綠鬣蜥橫行出沒 運動民眾驚嚇
綠鬣蜥入侵南台灣，就連高雄愛河鬧區也看得到！高市客家文物館對面的河堤步道這幾天有民眾發現一隻巨型綠鬣蜥出沒，身長超過一米，對於來來往往健行運動的民眾絲毫不懼怕，只見牠來回踱步不時伸出舌頭找尋食物，或是懶洋洋地躺在堤岸曬太陽，有女性民眾路跑經過時被巨大體型嚇一跳驚叫不已，由於綠鬣蜥會潛水，不好抓，就怕牠挖洞破壞河岸溝渠，影響生態，農業局也呼籲民眾，如果發現綠鬣蜥趕快撥打1999，趁繁殖期展開獵捕。
高雄市愛河沿岸這幾年就有民眾發現有綠鬣蜥出沒，有可能是民眾棄養後放生，由於綠鬣蜥適應力超強，野外族群不斷入侵南台灣，這隻綠鬣蜥顯然很適應這個新環境，一點也不在乎棲地就在車水馬龍的市中心。
高市農業局指出，綠鬣蜥屬外來種，早期被作為寵物飼養，但由於體型可長達2公尺左右，飼養空間的需求過大，導致飼主任意棄養，由於綠鬣蜥在台灣沒有天敵，再加上繁殖力驚人，一次可產出40多顆蛋，因此，才會在台灣如此氾濫，希望飼主負起責任不要隨意棄養，以避免造成生態危害。
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