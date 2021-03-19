只限3周 孕婦及嬰幼兒到高醫進行口腔檢查免掛號費
高醫響應3月20日「世界口腔健康日」及即將來到來婦幼節，3月22日起至4月12日為止，準媽咪及15歲以下嬰幼兒與孩童持健保卡來兒童牙科接受口腔檢查，免收掛號費。。
高醫兒童暨特殊需求者牙科主任蕭思郁說，受新冠疫情影響，民眾出入公共場所需戴口罩，但口腔清潔仍不容忽視，尤其嬰幼兒從長第一顆牙齒起，就須定期進行口腔檢查，並養成餐後潔牙及善用含氟牙膏習慣，才能維持良好的口腔健康。
另懷孕婦女因進食次數增加、孕吐及體內荷爾蒙的改變，也容易引發牙蛀蟲侵入，甚至影響胎兒健康，也要做好口腔衛生。
醫師表示，很多少孩一聽到要看牙就哭，進到診間，哭得更慘，還常摀住嘴巴，不讓醫師檢查。在高醫兒童牙科，醫師會利用玩遊戲、講故事的方式和小朋友互動，緩和孩子的情緒，技巧性讓小朋友接受治療。
「從小保護牙，老來不缺牙」高醫表示，準媽咪及15歲以下嬰幼兒與孩童可把握這次機會，接受口腔健康檢查，照護牙齒健康。
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