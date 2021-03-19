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高雄同盟路地下道 3/20起花18天填平

聯合報 / 記者王昭月／高雄即時報導
工務局新工處表示，3月20日起將進行同盟三路地下道填平工程，用路人請改道。記者王昭月／翻攝
工務局新工處表示，3月20日起將進行同盟三路地下道填平工程，用路人請改道。記者王昭月／翻攝

繼高雄中華路地下道填平後，位在三民區的的同盟三路地下道，明天起也將以18天的時間進行填平，高雄市工務局新工處表示，經調整工序、延長每日施工時間及採用特殊材料，會提前在4月7日上午6點開放主線道雙向通行。

工務局表示，同盟路地下道近期將封路填平，完成後可恢復路段平整，並解決當地及新設園道附近原有的積水問題。

新工處表示，同盟三路地下道會採全封閉施工，施工時間延長為每天8點至晚間10點，包括施作中央分隔島(含路燈)、排水箱涵及路面填平，力拼在18天內完成，預計4月7日上午6點前開放主線道雙向各一車道通行，兩側人行道等附屬設施，則持續施作至5月底完成。

新工處提醒，施工期間行駛同盟三路車輛建議於中都橋或建國橋改行河西一路，南北向車輛則改行市中一路、中庸街及河西一路。也請用路人配合工區週邊設置的臨時指示標誌通行及義交人員現場指揮，避開施工壅塞路段。

工時 人行道

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