福邦企業行捐復康巴士 屏東縣復康巴士增為95輛

強化屏東縣復康巴士服務量能，福邦企業行捐贈縣府1輛復康巴士，這也是福邦企業行繼2018年以來捐贈第二輛復康巴士，屏東縣府感謝福邦企業行對身心障礙朋友交通服務與台灣燈會舉辦期間的協助。

屏東縣副縣長吳麗雪說，福邦企業行捐贈復康巴士是屏東第95輛，將大力協助縣府實現身障者及高齡者友善城市的理念。屏東縣地形狹長，大眾運輸建設不夠普及，家中沒有機車、汽車等交通工具，一般人要外出都不太便利，更何況是住在偏鄉或是行動不便的身障朋友。

吳麗雪說，屏東縣復康巴士分屏北區、屏中區、屏南區及琉球鄉辦理，提供身障朋友就醫、就學、休閒旅遊、訪友、購物、參加社區日間照顧服務等的交通接送服務。

福邦企業行董事長蔡福真說，他和太太都教育孩子，當有能力時要懂得回饋社會，太太也是屏東人，又得知屏東仍缺復康巴士，特別選在農曆年後捐贈復康巴士，公益來回饋社會各界的支持。

社會處表示，復康巴士對本縣身障朋友、老人日常的交通協助真的很重要，縣內有一位爺爺為完成癌末奶奶的回鄉心願，預約復康巴士，請假從醫院帶奶奶回到小時候成長的地方，附近的鄰居、小時候的玩伴、親友全都來到奶奶身邊話從前，奶奶的曾孫子們也來了，這天老宅辦桌歡迎奶奶回來，爺爺安排下這天剛好也是奶奶兒子的生日，大家一起唱著生日快樂歌，奶奶露出久違的笑臉，也圓奶奶的回鄉心願。