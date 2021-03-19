中鋼南水北送想助子公司中龍鋼鐵 因為這原因破功

台灣各地旱象持續嚴峻，產業界急如熱鍋上螞蟻，除自主節水外，也從他地調水應急。中鋼子公司中龍鋼鐵近期從高雄透過郵輪運水到台中，補水源不足。其至傳言有使用消防栓用水，中鋼及負責送水任務的郵輪公司均表示，沒這情況。

因應近期國內水情緊張，中鋼公司證實確實與中龍公司以試驗性的演練，自中鋼船運少量生產用水至位在台中的中龍公司，但受限於國內可用船舶及船期等因素，船運水源經試行後，評估不可行。

經調查，從高雄到台中船運送水，每趟次需花10小時，海運每噸成本300元，若以水車送水，一噸要價400到500元，船運比陸運送水成本要低。中鋼近期委由船公司，平均3天運送一趟到中龍。

中鋼是產業用水大戶，為確保用水無虞，避免衝擊產線，勵行自主節水，包括持續落實循環用水、生活污水再生水的使用；停用游泳池、洗車用水、魚池、噴水池等非生產用水；廠區綠化用水與路面洒水改用回收水；減用廚房與盥洗用水等，也考慮適度提高廠區冷卻水系統的濃縮倍數，減少補充水、降壓供水、增加工業廢水純化場回收量及排放水多層次回收再利用。

三年前更未雨綢繆，跟鳳山溪再生水廠購買再生水使用， 每年斥資3000多萬買1400多噸水 ，水情緊張之際，可當成保命水。

中鋼行有餘力，打算採遠水輸運模式助100%持股的子公司中龍鋼鐵解除缺水壓力，但試行後評估不可行。