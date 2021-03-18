屋頂模板倒塌！開瑄國小校舍新建工程現場一片狼藉

開瑄國小校舍新建工程昨天晚間在進行混凝土澆置，在B區二樓視聽教室屋頂模板有異樣，現場施工中人員緊急撤離，沒想到人員撤離後約15分鐘屋頂模板立即塌陷，現場一片狼藉、荒亂，所幸無人員傷亡。對此，縣府表示，第一時間指示施工團隊立即採取安全管制，將責成施工廠商及建築師事務所研擬適當改善方案。

金門立委陳玉珍表示，這樣的新建工程品質，未來可否順利完工，提供給師生一個安心的學習環境，令人深感擔憂。

金門縣政府表示，開瑄國小的新建工程施作範圍為B區2樓一間教室（視聽教室，教室面積約144M2，塌陷之模板投影面積約72M2），基於安全考量，已要求該區暫停施工，並於今日上午召集相關單位至現場勘查及進行檢討會議。 監造單位及專案管理單位表示施工前皆依規定完成檢查，廠商初步研判表示應屬施工不慎所致。

因應本次事件，縣府已於第一時間指示施工團隊立即於現場採取安全管制作為，並責成施工廠商及建築師事務所之技師及建築師研擬適當改善方案，並彙整完整檢討報告就詳細發生原因及未來改善方案、預防措施等提出說明，防範類似情事再度發生。