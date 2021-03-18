屋頂模板倒塌！開瑄國小校舍新建工程現場一片狼藉

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導
開瑄國小校舍新建工程昨晚在進行混凝土澆置，在B區二樓視聽教室屋頂模板有異樣，現場施工中人員緊急撤離，沒想到人員撤離後約15分鐘屋頂模板立即塌陷，現場一片狼藉、荒亂，所幸無人員傷亡。圖／縣府提供
開瑄國小校舍新建工程昨晚在進行混凝土澆置，在B區二樓視聽教室屋頂模板有異樣，現場施工中人員緊急撤離，沒想到人員撤離後約15分鐘屋頂模板立即塌陷，現場一片狼藉、荒亂，所幸無人員傷亡。圖／縣府提供

開瑄國小校舍新建工程昨天晚間在進行混凝土澆置，在B區二樓視聽教室屋頂模板有異樣，現場施工中人員緊急撤離，沒想到人員撤離後約15分鐘屋頂模板立即塌陷，現場一片狼藉、荒亂，所幸無人員傷亡。對此，縣府表示，第一時間指示施工團隊立即採取安全管制，將責成施工廠商及建築師事務所研擬適當改善方案。

金門立委陳玉珍表示，這樣的新建工程品質，未來可否順利完工，提供給師生一個安心的學習環境，令人深感擔憂。

金門縣政府表示，開瑄國小的新建工程施作範圍為B區2樓一間教室（視聽教室，教室面積約144M2，塌陷之模板投影面積約72M2），基於安全考量，已要求該區暫停施工，並於今日上午召集相關單位至現場勘查及進行檢討會議。 監造單位及專案管理單位表示施工前皆依規定完成檢查，廠商初步研判表示應屬施工不慎所致。

因應本次事件，縣府已於第一時間指示施工團隊立即於現場採取安全管制作為，並責成施工廠商及建築師事務所之技師及建築師研擬適當改善方案，並彙整完整檢討報告就詳細發生原因及未來改善方案、預防措施等提出說明，防範類似情事再度發生。

對於這起工安事件，陳玉珍也表示，百年開瑄國小的新建案受到了金門各界的關心及期待，希望能成為金門公共建築設計新標竿，政府投入了大量經費挹注，工程造價高達2億7630萬元，預計今年6月完工，而今發生了工安事件，也引起金門各界嘩然，希望相關單位能夠好好監督，重視好工程品質。

開瑄國小校舍新建工程驚傳在施工時，模板意外倒塌，所幸無人傷亡。 圖／縣府提供
開瑄國小校舍新建工程驚傳在施工時，模板意外倒塌，所幸無人傷亡。 圖／縣府提供
開瑄國小校舍新建工程傳模板施工時立即塌陷，現場一片狼藉、荒亂。 圖／縣府提供
開瑄國小校舍新建工程傳模板施工時立即塌陷，現場一片狼藉、荒亂。 圖／縣府提供

金門 建築 工安

延伸閱讀

立院衛環委員會設專案小組監督疫苗 藍綠交火

政院：不樂見違反疫苗保密義務 衍生變數影響採購

藍提疫苗採購調閱小組 綠批突襲式表決

影／陳玉珍提案成立疫苗採購調閱小組 綠委群起抗議

相關新聞

屋頂模板倒塌！開瑄國小校舍新建工程現場一片狼藉

開瑄國小校舍新建工程昨天晚間在進行混凝土澆置，在B區二樓視聽教室屋頂模板有異樣，現場施工中人員緊急撤離，沒想到人員撤離後...

高雄市加速脫煤減碳期程 中聯規畫熱風爐停煤改氣

空汙嚴重，為加速脫煤減碳期程，高雄市環保局今天到中聯公司勘察，鼓勵將熱風爐燃料由生煤及木質顆粒改為天然氣或其他替代燃料。...

高雄義享天地3月20日試營運 周邊道路3階段交管

北高雄「義享天地」百貨商場將於3月20日起試營運，考量商場及周邊道路交通狀況，將實施3階段交通管制，彈性管制新順路及停車...

陳其邁視察小港高鳳路路平工程 「打馬膠」更耐磨抗壓

高雄市長陳其邁今天到小港視察高鳳路路平工程，這是連結大發工業區跟臨海工業區的重要道路，重車頻繁輾壓，他指示修路材料品質要...

春藝草地音樂會復辦！全版動畫《馴龍高手1》打頭陣

廣受觀眾喜愛的高雄春天藝術節「草地音樂會」，4月3、4日晚上7點將重返高美館舉辦，首場演出就是適合大小朋友一起觀賞的動畫...

布袋商港停航半年 雲豹客輪打頭陣明天復航澎湖馬公港

春暖花開，嘉義縣布袋商港到澎湖馬公港客輪，秋冬停航半年，百麗航運公司所屬雲豹客輪向高雄港務公司申請，明天上午載百餘名旅客...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。