高雄市加速脫煤減碳期程 中聯規畫熱風爐停煤改氣
空汙嚴重，為加速脫煤減碳期程，高雄市環保局今天到中聯公司勘察，鼓勵將熱風爐燃料由生煤及木質顆粒改為天然氣或其他替代燃料。中聯公司表示，已進行評估，董事會若順利通過、改爐設施到位，明年將完成2座熱風爐停煤改氣。
高雄市109年9月加入「脫煤者聯盟」，為加速脫煤減碳期程，環保局局長張瑞琿今天到中聯公司了解。中聯公司現有2座熱風爐，生產熱風以烘乾爐石。其中1座燒煤，另1座則為分批燃燒生煤或木質顆粒，非混燒。每年燃煤量約1.2萬公噸及木質顆粒1600公噸，如將燃料改為天然氣，每年將可減少粒狀物2.5公噸及硫氧化物5.6公噸的排放。
中聯公司副總經理鍾鴻書表示，公司會配合市府減煤政策，對熱風爐改爐停煤已進行評估，五月會向董事會提案討論，因為還要管線埋管施工、改爐也需要訂購設備，希望在明年完成2座熱風爐停煤改氣。
高雄市長陳其邁要求環保局改善高雄市空氣品質及積極減碳，訂定各項空汙減量改善措施及輔以經濟誘因等補助方案，以提升空氣品質、減少碳排。張瑞琿表示，為達成脫煤減碳，環保局將透過汰換老舊機組、發電廠積極轉型及改用清潔能源等逐步達成。
中鋼公司今年3月起已有1座汽電共生鍋爐停燒生煤，另外2座也於9月15日起停燒。中鋼子公司中聯也比照要求盡早停燒生煤改用其他燃料。高雄市其餘16座燃煤汽電共生鍋爐及23燃煤燃燒設備，含鍋爐及隧道式燒成爐等，環保局將全面要求業者及早脫煤。
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