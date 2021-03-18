睽違十餘年 旗津首座渡假酒店宅舉辦動土典禮
高雄新重劃區建案價格屢創新高，房屋熱銷也強調生活機能，高雄一家老建商看中旗津離島未來發展，把建案往海邊推，今天舉行動土典禮，由於是當地稀有的電梯華廈產品，非常引人注目，業者表示，該區至少已經10年以上沒有新建案推出，詢問度十分熱烈，業者也透露已經熱銷九成。
業者陳大儒表示，美麗的旗津擁有細長的海岸線跟平坦的沙灘，每年能吸引百萬遊客到旗津遊玩，得天獨厚的地理環境媲美新加坡的聖淘沙 ，但由於旗津的土地大多是國有財產土地，建築用地取得困難，長期以來阻礙了建商想開發的意願，已經超過20年沒有住宅電梯大樓興建案，近年來因亞灣區的建設發展、再加上輕軌旗津延伸線政策與旗津觀光大島等計畫，終於讓旗津再次躍上房市版面。
陳大儒表示，他們看好旗津區未來的觀光發展，該建案規劃9層樓高電梯大樓產品，結合新式居住思維與現代外觀美學，中低樓層以上戶戶均可面對旗津海景或高雄港景，享受如同置身瀨戶內海的渡假感，公開銷售短時間內即創下熱賣9成的佳績，成交單價首次讓旗津區登上2字頭房價，也創下旗津區房價歷史新高。
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