高雄林園名列PM10空污王 陳其邁允和環團努力防治

台灣健康空氣行動聯盟公布指出，高雄是2020最大的懸浮微粒之城，林園區還是年度PM10的「空污王」。市長陳其邁今天指出，高市去年還較前年的PM10降低13.9%，允和環團持續努力防治空污。

陳其邁上午出席市政行程，針對環團指出，去年的高雄是台灣最大懸浮微粒之城，林園是年度PM10空污王、大寮區居第二位等相關空污改善問題做上述表示。

他指出，高雄市去年的PM10比前年降低13.9%；市府從興達電廠降載停廠做起，還要求加速第4座燃煤電廠可以提早一年或半年除役；另要求含中鋼公司乾式煉焦爐等前20大的污染源持續改善並增加防治空污經費等；協商汽電共生廠加速汰換成為燃氣的發電方式，同時加強監測及居民健康照護計畫等。

再者，全市工業用鍋爐744座，預計今年9月可以全部都改成燃氣鍋爐；陳其邁表示，市府會努力並和環保團體合作防治空污，包括快速降低空污並可兼顧城市發展。

環保局說明，市府透過多項改善措施空氣品質已呈現逐年改善趨勢。根據環保署空氣品質測站懸浮微粒（PM10）年平均監測資料，由108年的46.0μg/m3降低至109年的39.6μg/m3，減少13.9%。其中林園站跟大寮站109年分別為45.7μg/m3及42.8μg/m3，均已符合空氣品質標準（PM10年平均值50μg/m3）。

為進一步空污改善、減少燃煤，環保局說，高雄市去年9月加入「脫煤者聯盟」，透過汰換老舊機組、發電廠積極轉型及改用清潔能源，已逐步達成。中鋼3月起停止1部鍋爐燃燒生煤，9月會再停2部。環保局也和中聯及台塑公司協談加入停煤行列，促轄區內11家17部燃煤汽電共生鍋爐業者因應秋冬季節啟動減煤機制，另要求台電評估興達電廠3號及4號燃煤機組轉備用期程及4號燃煤機組提前除役，高市積極擴大減煤燃量。