沉睡戰車成網紅 華克猛犬除役軍事迷籲烈嶼陳展

6名空姊今天來到金門歐厝海邊，終於親眼目睹「沉睡戰車」，爭相擺出美姿與戰車合影，傳遞金門特有的戰地意涵。此外，本地軍事迷則爭取將M41A3華克猛犬戰車留在烈嶼。

金門縣政府攜手華信航空，從3月初號召百名空服員分批來金旅遊，讓空姐、空少化身為網美、遊客，賞秘境、拍美照、住特色民宿，啖美食，透過他們高人氣IG或FB分享金門好玩、好拍、必吃、必住的遊金攻略，行銷金門，讓更多的民眾來金旅遊。

第4批華信空服員昨天抵達金門，先從俗稱小金門的烈嶼玩起，到后麟步槍模擬射擊館體驗射擊、再到雙口海濱看夕陽；今天則是相約來到金門本島歐厝海邊，尋找傳說中沉睡沙灘的戰車。看到歪斜、鏽蝕的戰車，無論是砲管或車身都沾滿了藤壺等潮間帶生物，空姐覺得實在太傳奇了。

家住安岐的沈姓民眾是華信粉絲，得知空姐此行，專程到歐厝海灘「巧遇」空姐。他說，因常往返台金搭乘華信航空班機，因此常常留意華信的官網和臉書，加上平日一得空就和朋友到歐厝海灘拍戰車、挖花蛤，真的能看見空姐，覺得很幸運。

空姐除了擺出各式美姿彼此互拍或自拍，也好奇「這戰車在海邊到底沉睡了多久？」

這輛戰車是美國生產的M18地獄貓式驅逐戰車。金門防衛指揮部表示，歐厝海灘在民國80年代為金防部戰車砲射擊場，這輛戰車當時為戰車砲射擊訓練的目標靶，後因訓場裁撤，戰車留置現地，轉為模擬共軍登陸狀況使用。

國軍精實，部隊裁撤，這輛廢棄戰車被遺留原處，沒想到因金門地區開放觀光，「沉睡戰車」之名不脛而走，反而成了金門網紅景點。長期關心戰地史蹟保存的金門縣議員董森堡形容這是「無心插柳柳成蔭」，他認為，只要沒有油污疑慮或是土地侵占問題，建議戰車都可以就地展示，成為金門戰地意象，同時也是金門豐富的景觀資源。

此外，金門戰地史蹟學會常務理事洪清漳表示，M41A3華克猛犬戰車即將在烈嶼鄉除役，正式宣告從中華民國國軍的武器裝備上除名。他說，全國最後這一批M41A3華克猛犬戰車除役後，如果能現地在烈嶼陳展保留，將是最美的結局，呼籲相關單位能積極爭取，避免這些寶貴的軍事史蹟，最後慘遭支解論斤賤賣。