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陳其邁視察小港高鳳路路平工程 「打馬膠」更耐磨抗壓

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
高鳳路路平改善工程利用改質三型的瀝青混凝土，路面抗壓跟防止變形的係數相對較高，可以減少大型車輛造成路面變形破壞。記者徐如宜／攝影
高鳳路路平改善工程利用改質三型的瀝青混凝土，路面抗壓跟防止變形的係數相對較高，可以減少大型車輛造成路面變形破壞。記者徐如宜／攝影

高雄市長陳其邁今天到小港視察高鳳路路平工程，這是連結大發工業區跟臨海工業區的重要道路，重車頻繁輾壓，他指示修路材料品質要用最高標準，重新施作時間也要比規定更提早。

高鳳路是許多大型貨車和聯結車必經之路，也因此道路耗損非常快。陳其邁表示，路段採用改質三型的瀝青混凝土，「打馬膠」更耐磨抗壓，路面抗壓跟防止變形的係數相對來講都相對比較高，可以減少大型車輛造成路面變形破壞，強調特別增加成本，務必要保障用路人安全。

工務局現場簡報近期陸續施作的高鳳路路平道路，孔鳳路至台88線北向車道，改善長度約1.45公里，車流相當大，若含已完成改善的南向車道，總工程經費約2400萬元。陳其邁與地方民代、里長一同「監工」勘查路平，了解瀝青舖築的深度、厚度、硬度和摩擦係數等狀況。

陳其邁表示，雖然所採用的材質成本增加30%，不過可以降低未來道路維護費用並延長使用年限，他感謝地方對於市政的支持和工程團隊日以繼夜的辛勞。

工務局指出，路平施工都依照「瀝青混凝土刨鋪作業手冊」施工程序及標準，施工所需用料從料廠的出料到現場施工，都採全程錄影，並將現場監控回傳至道路挖掘管理中心，透過三方錄影監控，確保瀝青材料從出廠到施工都遵循標準作業程序。經過試驗認證，並量測鋪築厚度是否符合規畫設計值。

高雄市長陳其邁到小港視察高鳳路路平工程，要求修路材料品質要用最高標準，重新施作時間也要比規定更提早。記者徐如宜／攝影
高雄市長陳其邁到小港視察高鳳路路平工程，要求修路材料品質要用最高標準，重新施作時間也要比規定更提早。記者徐如宜／攝影
高雄小港區高鳳路連結大發工業區跟臨海工業區，重車頻繁輾壓。記者徐如宜／攝影
高雄小港區高鳳路連結大發工業區跟臨海工業區，重車頻繁輾壓。記者徐如宜／攝影
高雄市長陳其邁察看改質三型的瀝青混凝土，路面抗壓跟防止變形的係數相對較高，可以減少大型車輛造成路面變形破壞。記者徐如宜／攝影
高雄市長陳其邁察看改質三型的瀝青混凝土，路面抗壓跟防止變形的係數相對較高，可以減少大型車輛造成路面變形破壞。記者徐如宜／攝影
高雄市長陳其邁到小港視察高鳳路路平工程，要求修路材料品質要用最高標準，重新施作時間也要比規定更提早。記者徐如宜／攝影
高雄市長陳其邁到小港視察高鳳路路平工程，要求修路材料品質要用最高標準，重新施作時間也要比規定更提早。記者徐如宜／攝影

陳其邁 車道

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