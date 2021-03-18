馬祖車輛逐年提高 增車位緩解停車問題

因應觀光季來臨、地區車輛增多，連江縣政府增設停車場、採停車收費，緩解觀光車潮與商業用車佔用停車狀況，改善馬祖交通問題。

根據交通部公路總局統計資料，連江縣汽車數量，由民國105年3270輛至109年提升為3749輛，其中109年較108年增長2.80%；民國105年機車數則為6329台，至109年為7228輛，去年較前年增長4.62%。另中華民國統計資訊網顯示，民國108年馬祖汽車密度為每平方公里126輛、機車密度為每平方公里239輛。

連江縣交通旅遊局報告指出，汽車車輛密集與成長，造成停車需求大幅提升，將藉由「增加停車供給」、「停車場管理智慧化」以及「路外路邊停車收費」等政策，解決馬祖停車問題，並逐步達成智慧停車目標。

連江縣交旅局表示，為增加馬祖停車供給，已爭取交通部公路總局前瞻基礎建設的改善停車問題計畫，核定補助新建東引鄉、南竿鄉的介壽、福澳及梅石等4處停車場，工程經費總計新台幣5億5380萬元，預計停車位可增加汽車366席、機車68席。

連江縣交旅局表示，因應觀光旺季的車潮及旅遊人潮，4月起採福澳商港周邊停車收費，整頓港區交通秩序，解決公有停車位遭商業用車占用，導致臨停車輛無處停放問題。另待各處停車場智慧停車管理設備完工，也將推動南竿鄉全區停車收費，透過分階段實施溝通使用者付費觀念，再推展至各島辦理。

交旅局科長陳秉樑表示，為有效解決停車密集壅擠影響市容、干擾行人通行與導致道路安全問題，除了積極爭取新建大型路外停車場，交通旅遊局也將逐步推動共享車輛、智慧停車場以及全面停車收費政策，達成交通改善目標。