確保路平 陳其邁採樣高鳳路試體檢視壓實度

高雄市加速路平工程，市長陳其邁今天視察小港區高鳳路，並採樣道路試體檢視道路厚度、壓實度，要求務必確實，才能經得起重車輾壓。

高鳳路有很多從臨海工業區上、下高速公路的大型車輛行駛，重車頻繁行駛致路面龜裂難行。工務局近日夜間施工辦理高鳳路北上車道改善工程，預計19日完工。

陳其邁上午偕民進黨市議員陳致中及里長視察工程，也以機器鑽心採樣道路試體檢視道路厚度及壓實度，要求務必確實到位。

他於聯訪時指出，高鳳路有很多大貨車、聯結車通行，道路耗損快，所以市府以更高係數材質要讓路面抗壓及防變形。他還指出，今年道路改善加強對小港、前鎮區大型車行駛的道路，工程成本雖增加了，仍要落實維護路平。

高鳳路改善工程長約1.5公里，南側段於去年底完工，北側段3月13日起施工，預計19日完工，總工程經費約新台幣2400萬元。

工務局指出，市府致力於「路平」建設工程，施工依「瀝青混凝土刨鋪作業手冊」施工程序及標準推動，施工所需用料從料廠到現場施工全程錄影，並將現場監控回傳到道路挖掘管理中心，透過3方錄影監控，確保材料從出廠都符合標準作業程序並經過試驗認證，就是要確保道路服務品質。