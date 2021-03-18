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春藝草地音樂會復辦！全版動畫《馴龍高手1》打頭陣

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
高雄春天藝術節「草地音樂會」4月3、4日晚上7點在高美館，演出動畫電影《馴龍高手1》。圖／© DWA LLC. All Rights Reserved.
高雄春天藝術節「草地音樂會」4月3、4日晚上7點在高美館，演出動畫電影《馴龍高手1》。圖／© DWA LLC. All Rights Reserved.

廣受觀眾喜愛的高雄春天藝術節「草地音樂會」，4月3、4日晚上7點將重返高美館舉辦，首場演出就是適合大小朋友一起觀賞的動畫電影《馴龍高手1》。受防疫規畫影響，主辦單位預計將減少入場人數，觀眾搶票要快。草音搭配全版電影動畫透過高畫質巨型螢幕呈現，並由指揮楊智欽領軍高雄市交響樂團現場演出。

動畫《馴龍高手》第一集，電影幽默的情節加上超萌珍稀的夜煞「沒牙」首度現身，許多觀眾都記得幽默劇情、噴火動作、翱翔天際等動畫技術，第一集上映首周就拿下北美票房冠軍，繼而在2014、2019分別推出續集及最終章。這齣動畫中不管是親情、友情，還是少年成長難題，都和觀眾很有共鳴。

高雄市文化局表示，電影故事內容改編自葛蕾熙達·柯維爾於2003年所作的同名童書「如何馴服你的龍」，描述在虛構的維京世界裡，維京島族人長年來努力對抗龍群的襲擊，並致力成為屠龍高手時，主角少年小嗝嗝卻與「沒牙」成為好搭檔。

電影配樂大師約翰‧包威爾巧妙揉合蘇格蘭與愛爾蘭維京民族的音樂元素，打造出史詩氣魄、輝煌豪情的音樂配樂。《馴龍高手》獲國際電影音樂評論協會頒發最佳動畫電影原創音樂、年度最佳動畫配樂獎，及獲頒極具動畫電影指標性獎項安妮獎的10項大獎，包括最佳動畫電影、最佳導演、最佳電影配樂、最佳編劇等。

主辦單位對今年草地音樂會的防疫規畫，將減縮入場人數，活動全區場域將「禁止飲食」，現場也無販售食品，並採實名制，入場前酒精供民眾消毒及量測體溫，加強戶外流動廁所清潔消毒頻率，音樂會更全程要求觀眾戴口罩。票價499元，同場次購買4張票券，可享九折優惠，購票可洽OPENTIX兩廳院文化生活售票網。

高雄春天藝術節「草地音樂會」4月3、4日晚上7點在高美館，演出動畫電影《馴龍高手1》。圖／© DWA LLC. All Rights Reserved.
高雄春天藝術節「草地音樂會」4月3、4日晚上7點在高美館，演出動畫電影《馴龍高手1》。圖／© DWA LLC. All Rights Reserved.

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