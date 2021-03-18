快訊

綠營拋議題轉移公投焦點？國民黨設定戰略「不上鉤」

按摩店大屠殺：亞特蘭大8死算不算「亞裔種族攻擊」？

墾管處台灣最南端之旅 墾丁氣象雷達站首度開放

中央社 / 屏東縣18日電

墾丁國家公園管理處4月11日上午9時30分到12時辦台灣最南端3點之旅，包括「台灣最南點」、墾丁氣象雷達站及鵝鑾鼻燈塔，即日起可上官網報名，其中墾丁氣象站首度對外開放。

墾管處表示，設立於民國89年的墾丁氣象雷達站是台灣地區最南氣象雷達站。氣象雷達是颱風或豪雨等災害性天氣監測利器，結合全國自動雨量站，提供完備資料，作為防災單位決策重要依據。

墾管處說，去年12月墾管處與交通部中央氣象局簽合作協議書，由墾丁雷達站整合「墾丁國家公園猛禽遷徙資訊系統」，網路系統即時展現台灣獨特猛禽遷徙資訊，掌握猛禽飛行路徑與群數最佳狀態。

此外，鵝鑾鼻燈塔是台灣最南及光力最強燈塔，被稱為「東亞之光」，現為交通部航港局管轄，但周圍鵝鑾鼻礁林公園則是墾管處管轄；墾管處表示，行程將帶民眾參觀燈塔、公園裡珊瑚礁石灰岩地形及5000年前史前遺址。

台灣最南點位於鵝鑾鼻公園與龍坑間，由於只立意象碑，多數遊客會忽略；墾管處說，沿入口小徑走入海岸林，循海浪聲方向就能看到最南點意象標誌，右邊是巴士海峽、左邊是太平洋，海天一色南疆景緻相當美。

墾管處 墾丁 燈塔

延伸閱讀

媲美奧運等級陣容 墾丁鐵人三項賽4月25日登場 

影／林右昌24小時抵墾丁 潘孟安：要騎水上摩托車拚了

墾丁黃金商圈違建林立 就地合法規畫卡關回饋機制

墾丁秘境這塊告示被罵翻 墾管處說明大家誤解了

相關新聞

春藝草地音樂會復辦！全版動畫《馴龍高手1》打頭陣

廣受觀眾喜愛的高雄春天藝術節「草地音樂會」，4月3、4日晚上7點將重返高美館舉辦，首場演出就是適合大小朋友一起觀賞的動畫...

布袋商港停航半年 雲豹客輪打頭陣明天復航澎湖馬公港

春暖花開，嘉義縣布袋商港到澎湖馬公港客輪，秋冬停航半年，百麗航運公司所屬雲豹客輪向高雄港務公司申請，明天上午載百餘名旅客...

5月汛期將至 高雄市進行多起排水工程防淹水

雖然目前氣候乾燥、水情不佳，但每年5到11月是汛期，可能帶來雨勢，高市府近期加緊趕工相關排水防洪工程，包括仁武北屋排水、...

清明前夕的佳音 陳玉珍協助金門城陳氏宗親購回祖墳

過去兩岸對峙，位處前線戰地的金門，一切都以配合軍事戰備為首要，民眾的房舍、祖墳遭到破壞，甚至被拆去建造防禦工事碉堡。位於...

小黃臨停載客屢挨罰 高市府允檢討

計程車司機臨停路邊讓乘客上下車，常常成為被檢舉目標，司機怨嘆「有時被罰的錢比賺得多」，盼市府增設小黃臨停區等，高雄市長陳...

計程車關懷據點 楠梓再加一

高雄市2019年開辦「計程車駕駛關懷服務據點」，提供司機法律、理債、健康等諮詢，至今已服務277人次，其中法律諮詢占4成...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。