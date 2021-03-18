墾管處台灣最南端之旅 墾丁氣象雷達站首度開放

墾丁國家公園管理處4月11日上午9時30分到12時辦台灣最南端3點之旅，包括「台灣最南點」、墾丁氣象雷達站及鵝鑾鼻燈塔，即日起可上官網報名，其中墾丁氣象站首度對外開放。

墾管處表示，設立於民國89年的墾丁氣象雷達站是台灣地區最南氣象雷達站。氣象雷達是颱風或豪雨等災害性天氣監測利器，結合全國自動雨量站，提供完備資料，作為防災單位決策重要依據。

墾管處說，去年12月墾管處與交通部中央氣象局簽合作協議書，由墾丁雷達站整合「墾丁國家公園猛禽遷徙資訊系統」，網路系統即時展現台灣獨特猛禽遷徙資訊，掌握猛禽飛行路徑與群數最佳狀態。

此外，鵝鑾鼻燈塔是台灣最南及光力最強燈塔，被稱為「東亞之光」，現為交通部航港局管轄，但周圍鵝鑾鼻礁林公園則是墾管處管轄；墾管處表示，行程將帶民眾參觀燈塔、公園裡珊瑚礁石灰岩地形及5000年前史前遺址。

台灣最南點位於鵝鑾鼻公園與龍坑間，由於只立意象碑，多數遊客會忽略；墾管處說，沿入口小徑走入海岸林，循海浪聲方向就能看到最南點意象標誌，右邊是巴士海峽、左邊是太平洋，海天一色南疆景緻相當美。