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布袋商港停航半年 雲豹客輪打頭陣明天復航澎湖馬公港
春暖花開，嘉義縣布袋商港到澎湖馬公港客輪，秋冬停航半年，百麗航運公司所屬雲豹客輪向高雄港務公司申請，明天上午載百餘名旅客到澎湖馬公港；另雲豹客輪完成試航布袋港到金門港，做為霧鎖金門機場海運備援船，暫時不會開航布袋金門航線。
新冠肺炎疫情去年上半年嚴重衝擊海運，但去年7月疫情解封，安心旅遊補助加三倍券，國旅大爆發，「偽出國」澎湖，吸引遊客人潮，布袋港與澎湖馬公港藍色公路，載客率大幅成長，秋冬東北季風增強，客輪公司停航半年。
雲豹輪明天上午10半載百餘名旅客，從布袋港出發航行到澎湖馬公港，宣告復航，搭乘戴口罩遵守防疫規定，港務公司布袋管理處說，客輪公司只有雲豹輪最早申請復航，其餘客輪申請4月1日復航。
百麗航運經理劉森隆說，雲豹輪明天復航後，維持每天往返一航次客輪，票價未調整，網路訂購來回1950元打85折，目前未打算開航金門，試航布袋航行金門需3小時，航行過程平穩，評估跳島航運。
航港局昨天通過雲豹客輪新增布袋港-金門港，以及馬公港-金門港航線試航申請，未來可協助疏運金門地區因飛機暫停起降滯留機場之旅客，使民眾能 順利返鄉及返台過節。
雲豹輪總噸916，船長49.9公尺、寬13.3公尺，載客量552名，最高航速達40節，可耐7級風及4.5米浪高，具有「船體穩定系統」，可降低旅客在航行時的暈眩感，船舶內部提供旅客高規格乘坐環境及使用「暖通空調」(HVAC)可達5倍換氣量，有效提 高室內通風，並減少區域內濕氣、細菌及二氧化碳，以提升船艙舒適度。百麗航運2019年自澳洲引進兩艘Austal大型高速客輪「雲豹」、「藍鵲)」，投入台灣本島與澎湖馬公等客運航線。
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