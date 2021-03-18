布袋商港停航半年 雲豹客輪打頭陣明天復航澎湖馬公港

春暖花開，嘉義縣布袋商港到澎湖馬公港客輪，秋冬停航半年，百麗航運公司所屬雲豹客輪向高雄港務公司申請，明天上午載百餘名旅客到澎湖馬公港；另雲豹客輪完成試航布袋港到金門港，做為霧鎖金門機場海運備援船，暫時不會開航布袋金門航線。

新冠肺炎疫情去年上半年嚴重衝擊海運，但去年7月疫情解封，安心旅遊補助加三倍券，國旅大爆發，「偽出國」澎湖，吸引遊客人潮，布袋港與澎湖馬公港藍色公路，載客率大幅成長，秋冬東北季風增強，客輪公司停航半年。

雲豹輪明天上午10半載百餘名旅客，從布袋港出發航行到澎湖馬公港，宣告復航，搭乘戴口罩遵守防疫規定，港務公司布袋管理處說，客輪公司只有雲豹輪最早申請復航，其餘客輪申請4月1日復航。

百麗航運經理劉森隆說，雲豹輪明天復航後，維持每天往返一航次客輪，票價未調整，網路訂購來回1950元打85折，目前未打算開航金門，試航布袋航行金門需3小時，航行過程平穩，評估跳島航運。

航港局昨天通過雲豹客輪新增布袋港-金門港，以及馬公港-金門港航線試航申請，未來可協助疏運金門地區因飛機暫停起降滯留機場之旅客，使民眾能 順利返鄉及返台過節。