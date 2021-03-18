馬公推「澎南心動」遊程 邀體驗不一樣海島風情

馬公澎南有好山好水，馬公市公所今天發表海洋文化季系列活動的「澎南心動」遊程，將於4月17日起試辦3個月，歡迎國人一起來體驗澎湖不一樣海島風情。

馬公市長葉竹林表示，市所推廣海洋文化季系列活動，前年率先推出虎井與桶盤2處離島的「金色雙島追夕陽」旅遊行程，獲得好口碑。

葉竹林指出，「金色雙島追夕陽」今年持續辦理外，公所還推出澎南區偏鄉小漁村的「澎南心動」體驗行程，讓「金色雙島追夕陽」與「澎南心動」2大觀光相互輝映，帶動地方觀光產業發展。

馬公市公所今天邀請各里、社區與旅遊業者等，發表2021海洋文化季系列活動之一的「澎南心動」遊程，並實地探訪馬公澎南區所轄具有豐富漁村產業海洋文化、歷史及文化特色景點。

遊程包括鎖港、五德、風櫃、嵵裡、興仁等里，內容有五德石滬抓魚、鎖港定置網午後漁市、嵵裡及井垵曬敲魚乾場等傳統漁業，還有風櫃蛇頭山、登陸沙灘及餌砲等，並有專人導覽解說故事。

市公所指出，「澎南心動」遊程，委由澎湖縣導遊領隊服務職業工會辦理，將自4月17日起先行試辦3個月，參加遊客一律採事先報名方式。