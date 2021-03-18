高捷萌貓站長蜜柑人氣旺 陳其邁：總統將探班
高雄捷運橋頭糖廠站有隻萌貓站長，牠可愛的模樣擄獲了不少貓奴的心，糖廠站運量也因牠增約3成，在高雄市長陳其邁的力邀之下，總統蔡英文也要訪視蜜柑並見識牠值勤當班情形。
陳其邁於今天上午視察小港區高鳳路鋪設工程前受訪證實，蔡總統將要探訪蜜柑，看看這名捷運站長如何值勤及守護捷運糖廠站。他說，相信總統的愛貓阿才、想想一定會成為蜜柑的好朋友。
高雄捷運橋頭糖廠站有隻可愛的橘貓叫「蜜柑」（Mikan），經高捷員工認養後成了糖廠站的人氣貓，後來被網友封為「蜜柑站長」；人氣噴發，過年期間還收到不少紅包，成為網路熱議的話題，高捷還為牠製作了貓咪領巾、海報等商品。
陳其邁2月底曾往探班，大讚蜜柑的可愛，還寫了張明信片介紹給蔡總統。總統也在臉書（Facebook）回覆讚美蜜柑可愛、漂亮，盼有機會去訪視。
迎接總統探班蜜柑，高捷公司特別做準備，還要為蜜柑站長打扮，也備妥交友好禮相送總統的毛小孩。
捷運糖廠站安排有蜜柑的出勤室，也有固定班表，是每週三、五中午12時到下午5時，每周六、日早上10時30分到下午5時30分。高捷表示，因為蜜柑人氣暴增，不少遊客聞風訪視並打卡，還贈送貓食等，糖廠站運量增加約3成。
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